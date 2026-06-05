Sénégal: Le BMN et La Banque Outarde unissent leurs efforts pour encadrer et financer les PME sénégalaises

Dakar — Le Bureau de mise à niveau (BMN) des entreprises et La Banque Outarde (LBO) annoncent avoir signé une convention de partenariat visant à renforcer l'encadrement des petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises et leur accès au financement.

"Cette convention traduit la volonté commune des deux institutions de soutenir durablement la compétitivité des entreprises nationales en leur offrant un accompagnement intégré, qui associe expertise technique, renforcement des capacités et solutions de financement adaptées", expliquent le BMN et LBO dans un communiqué conjoint.

Malgré les progrès réalisés par le Bureau de mise à niveau dans l'encadrement des PME au cours des vingt dernières années, nombre d'entre elles demeurent confrontées à des difficultés d'accès au financement, signale la même source.

Ces difficultés entravent la mise en oeuvre de leurs projets d'investissement et de croissance, selon le communiqué.

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Il ajoute que le partenariat noué permettra au BMN et à LBO d'améliorer l'accès au crédit des PME éligibles, de les aider à réaliser leurs projets d'investissement et de renforcer leur compétitivité.

La collaboration va en même temps favoriser la création d'emplois et de valeur ajoutée par les PME. Elle leur permettra de soutenir l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés nationaux, régionaux et internationaux.

Le Bureau de mise à niveau est une structure d'encadrement des entreprises. Il met en oeuvre le Programme national de mise à niveau des entreprises au Sénégal.

La Banque Outarde est présentée par le communiqué comme un établissement financier engagé dans l'accompagnement des entreprises et le financement de l'économie.