Sénégal: Mamadou Lamine Dianté prône le dialogue social, levier de performances de l'administration sénégalaise

Dakar — Le nouveau ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a indiqué, jeudi, qu'il compte s'appuyer sur le dialogue social pour trouver des réponses appropriées aux impératifs de relèvement des performances de l'administration, des structures publiques et parapubliques.

"(...) le dialogue social doit servir de levier pour trouver les réponses appropriées aux impératifs de relèvement des performances de nos administrations, structures publiques et parapubliques, de professionnalisation de la gestion de nos ressources humaines et d'amélioration de la qualité des services", a-t-il déclaré.

M. Dianté s'exprimait lors d'une cérémonie de passation de service avec le ministre sortant, Olivier Boucal.

Il a soutenu que le dialogue doit satisfaire les aspirations de progrès social de nos travailleurs, y compris migrants, "en les conciliant aux exigences de productivité et de compétitivité de notre économie et de nos entreprises soumises elles aussi à une concurrence".

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"Il convient de parachever la formulation et d'opérationnaliser la mise en oeuvre de toutes les réformes sur les dispositions légales et réglementaires susceptibles de promouvoir et de consolider à la fois une croissance économique inclusive, une cohésion sociale durable, ainsi qu'une célérité et une qualité du service public", a-t-il estimé.

Auparavant, Olivier Boucal, le ministre sortant, a dressé un bilan de ses deux ans à la tête de ce ministère.

"Au cours de ces deux années d'exercice, avec l'appui constant de l'ensemble des agents de ce département, nous avons engagé et conduit plusieurs réformes structurantes autour de la mission assignée à la Fonction publique", a-t-il fait valoir.

M. Boucal a estimé que les performances enregistrées portent, entre autres, sur l'élaboration de la première partie du nouveau droit de la Fonction publique avec la disponibilité des titres premiers portants sur les dispositions générales applicables à l'ensemble des agents de l'Etat.

Il a aussi cité la matérialisation des accords signés entre le gouvernement et les centrales syndicales du secteur de l'éducation et de la formation, ainsi que celui de la santé et de l'action sociale.

Le ministre sortant a aussi fait état de deux lois qui décrètent la TIF (taxe sur l'informatisation fichier) aux régimes spéciaux applicables aux agents non-fonctionnaires de l'État, au statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement et de la santé.

"La signature et la mise en oeuvre des textes ont forcément contribué à l'apaisement du climat social de ces secteurs", a-t-il insisté.

Dans une allocution aux allures d'un bilan, Olivier Boucal a énuméré d'autres initiatives comme l'élaboration de la stratégie nationale et la mise en oeuvre de la formation continue des agents de l'État, la digitalisation des procédures, l'archivage numérique et la dématérialisation des commissions administratives paritaires.