Sénégal: Nioro du Rip - Ouverture d'une Foire de la petite-enfance pour valoriser l'enseignement préscolaire

Nioro du Rip — Le Centre de formation professionnelle (CFP) du département de Nioro du Rip (Kaolack, centre) a abrité jeudi la première édition de la Foire de la petite-enfance, une activité qui se propose de valoriser l'enseignement préscolaire et de renforcer sa visibilité, a constaté l'APS.

Cette foire est organisée sous le thème "Transformer les déchets en outils didactiques".

"Cette initiative est née d'un constat simple : malgré son importance fondamentale dans le développement de l'enfant, la petite enfance reste encore insuffisamment valorisée et accompagnée dans plusieurs localités", a relevé l'inspectrice de l'enseignement élémentaire et de l'éducation préscolaire à l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Nioro du Rip, Ndèye Fatou Koné Samb.

Initiatrice de cette activité foire, Ndèye Fatou Koné Samb a voulu créer un espace de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer autour des tout-petits.

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Elle a signalé que ce secteur souffre d'une absence de structures préscolaires, d'un manque de matériels didactiques, d'une insuffisance d'infrastructures adaptées, de ressources et, parfois même, de visibilité.

"Pourtant, la petite enfance constitue la base de tous les apprentissages. C'est durant cette période que l'enfant développe le langage, la créativité, la motricité, la socialisation et les premières compétences qui vont l'accompagner tout au long de sa vie scolaire", a-t-elle souligné.

Ce choix, d'après Ndèye Fatou Koné Samb, vise à montrer qu'avec de la créativité, de l'engagement et une bonne utilisation des ressources locales, "il est possible de produire des outils pédagogiques utiles pour les enfants, même avec peu de moyens".

Cette activité permet également de valoriser le savoir-faire des éducateurs du préscolaire qui, "malgré des moyens souvent limités, font preuve chaque jour d'innovation et de créativité".

"Nous avons aussi voulu allier sensibilisation communautaire et gestion des déchets afin de montrer que le recyclage peut servir à la fois l'éducation, la protection de l'environnement et le développement de l'enfant", a fait valoir Ndèye Fatou Koné Samb.

La foire a été mise à profit par les enfants pour marcher, portant des pancartes de plaidoyer pour défendre "le droit au préscolaire", "l'égalité des chances", "l'investissement dans la petite enfance" et "une éducation de qualité pour tous".

Une exposition d'outils didactiques réalisés par les élèves avec l'accompagnement des éducateurs a été également au menu de la foire.

"Mais, au-delà du caractère festif de cette journée, cette foire porte un message fort : nous voulons attirer l'attention des autorités, des partenaires et des communautés sur les difficultés que connaît encore le sous-secteur du préscolaire", a-t-elle indiqué.

Les initiateurs veulent inscrire cette foire dans une dynamique durable afin qu'elle devienne un grand rendez-vous annuel de mobilisation autour du développement intégré de la petite enfance dans le département de Nioro du Rip.

"Investir dans la petite enfance, ce n'est pas faire de la charité. C'est investir dans l'avenir de notre département et de notre pays", a rappelé l'inspectrice de l'enseignement élémentaire et de l'éducation préscolaire à l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Nioro du Rip, Ndèye Fatou Koné Samb.