Sénégal: La Fondation Sonatel dote la Grande mosquée de Tivaouane d'infrastructures numériques

Tivaouane — La Fondation Sonatel a doté la Grande Mosquée de Tivaouane d'infrastructures de connectivité Internet, tout en formant une centaine de jeunes de la commune à l'intelligence artificielle et à l'entrepreneuriat.

La cérémonie de remise des infrastructures de connectivité Internet s'est déroulée en présence d'une délégation de Sonatel, conduite par Awa Niang, directrice de la Communication, représentant le Directeur général de l'entreprise, accompagnée de plusieurs responsables de la société de Télécommunications.

Cette initiative de la Fondation Sonatel inscrite dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) vise à renforcer l'inclusion numérique et à accompagner le développement socio-économique de la cité religieuse, à travers des investissements dans les infrastructures technologiques et le capital humain, a indiqué Mme Niang.

"Sonatel, comme à son habitude, apporte sa contribution au développement numérique des cités religieuses, dans le cadre de sa responsabilité sociétale", a dit Mme Niang.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Après Touba, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accompagner Tivaouane, à travers cette initiative portée par la Fondation Sonatel", a-t-elle martelé.

Selon Seynabou Guèye, représentante de l'administratrice générale de la Fondation Sonatel, les installations réalisées permettront l'interconnexion de plusieurs services essentiels au sein de la Grande Mosquée, notamment la téléphonie, la climatisation et le réseau wifi.

"Cette connectivité permettra aux fidèles et aux pèlerins, particulièrement lors du Gamou, de bénéficier d'un accès à internet de qualité, à l'intérieur de la mosquée et dans ses environs immédiats", a-t-elle expliqué.

Au-delà du déploiement de ces infrastructures technologiques, la Fondation Sonatel s'est attelée au renforcement des compétences des jeunes, en offrant une formation sur l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat féminin à une centaine de bénéficiaires.

Il s'agira, selon les initiateurs, de préparer les jeunes aux opportunités offertes par l'économie numérique, tout en encourageant l'autonomisation économique des femmes par le biais de l'innovation et de l'entrepreneuriat.