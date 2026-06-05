Afrique de l'Ouest: Banques - Le résultat net de la BCEAO enregistre une baisse de 14% en 2025

Les comptes de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ont été moins performants à la fin de l'exercice 2025 par rapport à celui de 2024 avec un résultat net en baisse de 14%, selon les états financiers audités de l'institut d'émission.

Ces états financiers ont mis en exergue un résultat net de 588 milliards de FCFA contre 686 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le total bilan s'est accru de 24%, se situant à 40 595 milliards de FCFA contre 32 713 milliards de FCFA en 2024.

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Quant aux avoirs en or de la BCEAO, ils ont augmenté de 1 108 milliards, s'établissant à 3640 milliards de FCFA contre 2 532 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

L'institut d'émission détenait à la fin de la période sous revue des créances sur les établissements de crédit de 8 356 milliards de FCFA contre 9 436,368 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 11%.

De même, les créances de la BCEAO sur les Trésors Nationaux des Etats connaissent une baisse de 24%, se situant à 2 687,405 milliards de FCFA contre 3 538,254 milliards de FCFA en 2024.

Quant aux billets et monnaies en circulation, ils ont augmenté de 20% à 16 469,412 milliards de FCFA contre 13 678,392 milliards de FCFA en 2024.

En ce qui les concerne, les comptes créditeurs et dépôts se sont rehaussés de 49% à 9 817milliards de FCFA contre 6 605 milliards de FCFA en 2024.

A fin décembre 2025, le résultat net d'intérêts connait une progression de 3%, avec un niveau de 701 milliards de FCFA contre 683 milliards de FCFA en 2024.

La même progression est notée concernant le résultat net des commissions qui s'élève à 101,445 milliards de FCFA en 2025 contre 99 milliards de FCFA en 2024.

Une forte baisse de 148% est relevé au niveau du résultat net de change avec un solde de 30,008 milliards de FCFA contre 62,389 milliards de FCFA en 2024.

Quant au produit net bancaire, il est en baisse de 9%, s'établissant à 813 milliards de FCFA contre 897 milliards de FCFA en 2024.

Concernant les charges de la BCEAO, les états financiers indiquent que l'entretien de la circulation fiduciaire a augmenté de 15,354 milliards à 64,410 milliards de FCFA en 2024. De leur côté, les frais généraux augmentent de 8,117 milliards à 148,273 milliards de FCFA. Les charges d'exploitation générales de la BCEAO ont évolué de 12,304 milliards se situant à 241 milliards de FCFA.