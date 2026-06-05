Sénégal: Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan - Cheikh Diba invite les agents à travailler dans un esprit d'équipe

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr a passé le témoin à Cheikh Diba qui chapeaute maintenant l'économie, les finances et le plan.

M. Diba a indiqué que cette nouvelle configuration ministérielle incarne une vision. Il s'agit selon lui, de celle d'une action publique davantage intégrée, d'une politique économique plus cohérente et d'un État capable d'articuler, au sein d'un même ensemble stratégique, la réflexion économique, la mobilisation des ressources, la planification du développement et la coopération internationale.

Il dit mesurer pleinement l'ampleur des défis qui nous attendent et au regard de la qualité des ressources humaines disponibles et mobilisables, je sais que nous saurons les relever. Au-delà du rapprochement structurel, Cheikh Diba a affirmé que c'est une communauté de talents, d'expériences et de compétences qui se rassemble désormais autour d'une même ambition. Il se dit convaincu que cette diversité de parcours et d'expériences constituera une richesse et un atout majeur pour relever les défis qui nous attendent.

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«C'est dans cet esprit que je m'adresse à l'ensemble des agents du Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour poursuivre, dans un esprit d'équipe, de responsabilité et de loyauté, l'oeuvre de transformation engagée. Je connais votre professionnalisme, votre engagement et votre sens du service public. Je vous exhorte à maintenir cette dynamique, afin qu'ensemble, nous continuions à servir le Sénégal avec rigueur, humilité et détermination. », a lancé le ministre de l'Economie. Il a invité les agents à garder toujours à l'esprit que la finalité de l'action économique ne se résume pas à la gestion des chiffres. Elle réside avant tout dans l'amélioration concrète des conditions de vie des populations.

«Au bout de chaque politique économique, de chaque budget, de chaque projet financé, de chaque partenariat conclu, il y a un citoyen, une famille, une entreprise, un territoire qui attend des résultats. C'est à eux que nous devons rendre compte. Et c'est pour eux que nous servons. », a indiqué Cheikh Diba.