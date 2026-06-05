Le Bureau de mise à niveau (Bmn) et la Banque Outarde ont procédé le 4 juin 2026 à la signature d'une convention de partenariat stratégique visant à renforcer l'accompagnement et l'accès au financement des Pme sénégalaises.

Selon un communiqué de presse, cette convention traduit la volonté commune des deux institutions de soutenir durablement la compétitivité des entreprises nationales en leur offrant un accompagnement intégré associant expertise technique, renforcement des capacités et solutions de financement adaptées.

Depuis plus de vingt ans, souligne le document, le Bureau de mise à niveau accompagne les entreprises sénégalaises dans leurs efforts de modernisation, d'amélioration de la qualité, de renforcement de leur organisation et d'accroissement de leur compétitivité. Toutefois, malgré les progrès réalisés, de nombreuses Pme demeurent confrontées à des difficultés d'accès au financement qui limitent la mise en oeuvre de leurs projets d'investissement et de croissance.

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À travers ce partenariat, explique-t-on, le Bmn et la Banque Outarde entendent lever ces contraintes en facilitant l'accès des entreprises bénéficiaires du Programme de mise à niveau à des produits et services financiers adaptés à leurs besoins.

Ce rapprochement permettra notamment d'améliorer l'accès au crédit des Pme éligibles ; d'accompagner la réalisation de leurs projets d'investissement ; de renforcer leur compétitivité et leur productivité ; de favoriser la création d'emplois et de valeur ajoutée ; de soutenir leur accès aux marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux.

S'exprimant à cette occasion, la Directrice du Bureau de mise à niveau a souligné que ce partenariat constitue une réponse concrète aux besoins des Pme, qui représentent plus de 99 % du tissu économique national et jouent un rôle essentiel dans la croissance économique du Sénégal.

De son côté, la Banque Outarde a réaffirmé son engagement en faveur du développement du secteur privé national et sa volonté d'accompagner les entreprises à fort potentiel dans leurs projets de modernisation et d'expansion.

À travers cette convention, les deux institutions ambitionnent de mettre en place un cadre de collaboration durable permettant de développer des mécanismes innovants d'accompagnement et de financement au bénéfice des entreprises sénégalaises.