Sénégal: Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération - Abdourahmane Sarr fait le bilan de ses deux ans

Passation de service le 4 juin 2026 entre Abdourahmane Sarr, ministre sortant de l'Economie, du Plan et de la Coopération et son remplaçant, Cheikh Diba. La rencontre a servi de cadre à M. Sarr pour revenir sur ses deux ans à la tête de ce département ministériel.

«Servir le Sénégal est un privilège. C'est aussi une responsabilité qui dépasse les personnes. Durant cette période, nous avons contribué à poser plusieurs jalons importants pour l'avenir de notre pays », a déclaré M. Sarr.

Il rappelle avoir participé à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050 dans sa première déclinaison quinquennale 2025-2029.

Le ministre sortant évoque également l'élaboration de la Stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l'investissement, fondée notamment sur la liberté économique, et la valorisation des identités remarquables de nos territoires et de leurs opportunités choisies.

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Il informe que son département a aussi engagé une stratégie de coopération économique et financière davantage alignée sur les priorités nationales de développement. Abdourahmane Sarr cite le renforcement de la transparence du débat macroéconomique et contribué à une meilleure compréhension collective des défis de notre économie par la production d'un rapport macroéconomique trimestriel, un leg au Sénégal de mon centre d'études.

«Nous avons promu les partenariats public-privé, notamment le recyclage d'actifs qui est l'autre revers de notre endettement, ainsi que de nouvelles approches de mobilisation de l'épargne nationale notamment celle de la diaspora », a fait savoir M. Sarr.

Il y a aussi la poursuite de la construction d'une vision territoriale fondée sur les pôles de développement, leurs villes épicentres, et leur insertion dans les dynamiques économiques régionales et internationales.

«Ces chantiers ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent au Sénégal. Ils devraient être poursuivis, enrichis et améliorés par celles et ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité de conduire l'action publique », a-t-il souligné.