Afrique: Amical - Futur adversaire du pays, la France chute contre la Côte d'Ivoire

Dans le cadre de sa préparation au Mondial 2026, l'équipe de France s'est inclinée à domicile face à la Côte d'Ivoire (1-2), jeudi 04 juin 2026 à Nantes. Un revers inédit pour Didier Deschamps en match de préparation avant une Coupe du monde.

Dominateurs en première période, les Bleus avaient pourtant pris l'avantage grâce à un but de Rayan Cherki juste avant la pause (45e), après avoir manqué plusieurs occasions nettes, par Olise et Mbappé notamment. Mais le large turn-over opéré par Deschamps au retour des vestiaires a totalement changé le visage de l'équipe.

La Côte d'Ivoire en a profité pour égaliser par Guela Doué, sur une passe de Nicolas Pépé, avant qu'Amad Diallo ne vienne crucifier les Français d'une déviation du pied droit à la 84e minute (2-1). Une défaite qui met fin à une série de neuf matchs sans défaite pour les Tricolores, et le premier revers en préparation mondiale sous l'ère Deschamps. De, la Côte d'Ivoire bat la France pour la 1ère fois de son histoire, pour le 4e duel entre les deux nations (2 victoires, 1 nul pour les Bleus).

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Rappelons que France affrontera le Sénégal le 16 juin prochain, lors de la première journée du groupe I du Mondial 2026. Un premier test grandeur nature qui s'annonce déjà décisif pour la suite du parcours des champions du monde 2018, mais aussi des Lions du Sénégal.