Sénégal: Ligue 1 sénégalaise - Teungueth FC couronné champion au terme d'un final haletant

La saison 2025-2026 de Ligue 1 sénégalaise n'aura rendu son verdict qu'à la toute dernière seconde. Au terme d'une ultime journée à suspense ce jeudi 04 juin 2026, Teungueth FC est sacré champion du Sénégal, au bout d'un duel sans merci livré contre l'AJEL de Rufisque, son voisin et rival.

Teungueth FC sacré champion du Sénégal. Dans une saison disputée comme rarement, les hommes de Malick Daf ont remporté la mise. Leader avant le coup d'envoi de cette 30e et dernière journée, Teungueth FC n'a pas tremblé et a rempli sa mission en allant s'imposer sur la pelouse de Guédiawaye FC sur le score d'un but à zéro. Une victoire maîtrisée, à l'image d'une équipe solide et appliquée tout au long de la saison.

De son côté, l'AJEL a joué son va-tout jusqu'au bout, en battant de son côté Génération Foot sur le même score. Les deux clubs terminent la saison à égalité parfaite avec 54 points chacun. C'est finalement la règle des confrontations directes qui a souri à Teungueth FC, consacrant ainsi le champion mérité d'un exercice d'anthologie.

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Ce titre est aussi celui de Malick Daf, entraîneur qui fait sensation dans le football sénégalais. Sacré la saison passée avec le Jaraaf de Dakar, le technicien réalise l'exploit de remporter deux titres consécutifs avec deux clubs différents, s'inscrivant un peu plus dans la légende du championnat local. Pour Teungueth FC, c'est le troisième couronnement de son histoire, après les sacres de 2020-2021 et 2023-2024.