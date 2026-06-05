Congo-Kinshasa: Ebola - Roger Kamba juge discriminatoire l'interdiction de visa à tout Congolais

5 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre de la Santé publique juge discriminatoire l'attitude certains pays, refusant à tout Congolais l'accès à leur territoire pour des raisons d'Ebola.

Roger Kamba a exprimé son indignation lors du briefing de presse organisée, ce jeudi 4 juin à Kinshasa, avec son collègue de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya.

Il estime qu'il n'y a aucune raison, sur le plan scientifique ou sanitaire, de refuser le visa à un Congolais ou un citoyen qui vit loin de la zone où sévit cette épidémie.

Un extrait de la déclaration de Roger Kamba :

Le ministre de la Santé publique a également précisé que l'épidémie d'Ebola est jusques-là contenue dans les trois provinces: Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu.

Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya assure que le Gouvernement poursuit les discussions avec les autorités américains pour montrer l'évolution de la riposte contre cette maladie afin d'obtenir la levée de cette mesure.

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