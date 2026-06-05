Congo-Kinshasa: Les vendeuses du marché Mvuadu réclament un espace adapté pour leur activité à Matadi

Plus de 100 commerçantes du marché Mvuadu, à Matadi (Kongo-Central), demandent aux autorités urbaines de leur aménager un espace adapté afin de leur permettre d'exercer leurs activités dans de meilleures conditions et en toute sécurité.

Réagissant jeudi 4 mai à Radio Okapi, elles font savoir que leur situation devient préoccupante.

« Si l'État nous trouve un espace où les véhicules pourront accéder pour décharger nos marchandises, nous allons quitter la chaussée. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autre solution. Quand nous voyons des remorques arriver, nous fuyons pour nous mettre à l'abri », a déploré l'une de ces femmes, Anicette Nzita.

Ces commerçantes attirent l'attention de l'opinion publique sur le danger qu'elles encourent sur la route.

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Elles affirment vendre leurs produits alimentaires à même le sol, au bord de la chaussée, à l'entrée de cette ville du Kongo-Central.

Une situation qui les expose à des risques d'accidents, en raison du passage fréquent des camions-remorques sur cette voie.

A ce sujet, le maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, indique qu'un marché avait déjà été aménagé pour ces femmes commerçantes, mais, faute de suivi, elles retournent toujours le long de la route.

« J'avais signé un partenariat pour la construction d'un marché. Mais les mamans pensent que, lorsqu'on est à l'intérieur du marché, les clients ne viendront pas acheter. Mais vous verrez, dans les jours qui viennent, nous allons installer des chaînes pour empêcher les gens de traverser », a-t-il expliqué.

Pour cette autorité urbaine, les services de l'ordre doivent davantage s'impliquer pour assurer le suivi des instructions, afin de garantir le respect des mesures prises sur la durée.