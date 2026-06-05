Congo-Kinshasa: Suspension des audiences à la prison centrale de Bunia en raison d'Ebola

Le Tribunal de grande instance (TGI) de l'Ituri suspend jusqu'à nouvel ordre les audiences foraines organisées à la prison centrale de Bunia.

Dans un communiqué publié mercredi 3 juin 2026, le président de cette instance judiciaire justifie cette mesure par l'urgence sanitaire, à la suite de la découverte de cas suspects de maladie à virus Ebola dans cette maison pénitentiaire.

L'objectif est de limiter les risques de contamination et de propagation du virus.

Les audiences foraines s'y déroulent d'ordinaire régulièrement pour rapprocher la justice des justiciables. Le président du TGI, Romain Mulenga Kasongo, précise que les activités judiciaires reprendront au sein de la prison dès que la situation sanitaire se sera améliorée dans la ville et dans l'établissement carcéral.

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Évasion de cinq cas suspects

Cette mesure préventive intervient après un incident sanitaire majeur. Il y a quelques jours, cinq détenus considérés comme des cas suspects d'Ebola ont été transférés pour des soins aux centres de traitement des hôpitaux généraux de Bunia et de Rwampara. Les cinq malades ont pris la fuite. Des enquêtes sont en cours pour retrouver ces fugitifs qui se cachent dans la communauté, indiquent des sources pénitentiaires.

Renforcement des mesures sanitaires dans la prison

Depuis la déclaration de l'épidémie, plusieurs actions de riposte sont menées à la prison centrale de Bunia. L'établissement a reçu des équipements de protection individuelle, du chlore, des dispositifs de lavage des mains et des thermomètres infrarouges. De plus, des séances de sensibilisation sont régulièrement organisées pour le personnel pénitentiaire et les détenus.

Une coordination de la riposte a été mise en place pour suivre la situation dans la prison. Elle réunit l'OMS, l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les autorités provinciales ainsi que la zone de santé de Bunia.