Congo-Kinshasa: Des femmes veulent accroître leur influence dans les processus de paix en RDC

Des femmes parlementaires, des leaders de la société civile ainsi que des partenaires nationaux et internationaux réfléchissent, du 4 au 5 juin à Kinshasa, au renforcement de leur influence dans les discussions de paix en RDC.

Lors de cette rencontre qui se tient à Kinshasa, ces femmes affirment être déterminées à jouer un rôle important dans le processus de paix dans l'Est de la RDC.

Au cours de leurs travaux, elles identifient des stratégies innovantes et concrètes pour accroître leur influence dans la prévention des violences sexuelles liées aux conflits ainsi que dans le suivi des accords de paix.

La députée nationale Dominique Munongo explique les innovations politiques pouvant favoriser la participation des femmes aux négociations de paix :

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« C'est important qu'il y ait une synergie entre les femmes de la société civile. Nous, femmes parlementaires, devons nous approprier tout ce qui se passe ainsi que des informations vérifiables ».

Emmanuella Zandi, du FONAREV, revient sur les mécanismes de protection des survivantes des violences liées aux conflits :

« Pour la question de la paix, le FONAREV peut être une passerelle de plaidoyer, une institution gouvernementale qui oeuvre pour les questions de justice transitionnelle », a-t-elle souligné.

Ces travaux bénéficient de l'appui de la MONUSCO.