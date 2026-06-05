Congo-Kinshasa: Ebola - La MONUSCO réaffirme son soutien logistique dans la riposte à Bunia

La MONUSCO assure une facilitation opérationnelle sur le terrain pour contrer l'épidémie d'Ebola dans la ville de Bunia (Ituri).

Le chef de la MONUSCO, James Swan a fait cette affirmation à l'issue d'une séance de travail, jeudi 4 juin, avec le gouverneur de la province de l'Ituri.

Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a indiqué être venu en Ituri pour exprimer la solidarité des Nations unies.

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Au cours de leur réunion, les deux dirigeants ont échangé sur les besoins des populations affectées et sur les défis sanitaires dans les zones touchées. La mission onusienne demeure pleinement engagée aux côtés du gouvernement national pour renforcer l'assistance opérationnelle.

Un appui logistique et opérationnel sur le terrain

Le chef de la MONUSCO a précisé la nature de l'intervention des équipes onusiennes :

« La MONUSCO appuie la réponse conduite par le gouvernement, dans le cadre de son mandat et de ses capacités. Notre rôle est celui d'un facilitateur opérationnel, notamment en appuyant la logistique, la mobilité et l'accès des équipes de riposte, ainsi que l'acheminement des fournitures et équipements médicaux ».

Acheminement vers le foyer de Mongbwalu

De son côté, le gouverneur de l'Ituri, général Johnny Luboya Nkashama, a qualifié cet appui de déterminant pour la réussite des opérations de santé publique. Il a mis en avant la capacité de la Mission à déployer du matériel et du personnel dans des zones difficiles d'accès en raison de l'insécurité.

Le général Johnny Luboya Nkashama insiste sur cette coopération :

« Nous travaillons avec la MONUSCO sur toutes les dimensions : l'installation et la projection de matériel, la MONUSCO nous aide. Il y a des tonnes de médicaments qui sont arrivés ici, qui vont même vers Mongbwalu. Il y a aussi le personnel que la MONUSCO nous aide à amener à Mongbwalu ».

La localité de Mongbwalu demeure l'un des principaux foyers de cette épidémie dans la province. Après cette séance d'évaluation, le chef de la MONUSCO a regagné Kinshasa en fin d'après-midi.