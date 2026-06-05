Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est - Des femmes de Goma exigent un cessez-le-feu effectif

5 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des femmes de Goma exigent un cessez-le-feu effectif dans l'Est de la RDC.

Elles ont formulé cette recommandation à l'issue de la réunion stratégique de haut niveau du Comité consultatif pour les femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, organisée du 3 au 4 mai à Nairobi, au Kenya.

Pendant deux jours, la médiation togolaise ainsi que les facilitateurs du processus de paix conduit par l'Union africaine pour l'Est de la RDC et la région ont tablé sur la consolidation de la paix portée par les communautés.

Des femmes de Goma ont activement participé à cette rencontre en ligne depuis les installations de la MONUSCO.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nathalie Kone Traoré, de la section genre de la mission onusienne à Goma, salue cette participation, même à distance, car pour elle, la voix des femmes de l'Est de la RDC ne devrait pas manquer dans ces assises.

« En fait, les femmes impliquées dans le processus de paix ont été invitées à Nairobi, au Kenya. L'objectif était de participer à cette réunion de haut niveau avec les facilitatrices, ainsi que les anciens chefs d'État présents. Malheureusement, avec la crise d'Ebola et les restrictions aux frontières qui ont été imposées, elles n'ont pas pu se déplacer. C'est dans ce cadre que le chef du bureau a accepté que, dans le respect des mesures barrières, elles puissent utiliser les installations de la MONUSCO afin de participer ensemble à cette réunion, au cours de laquelle il y a eu des interventions depuis Goma », a-t-elle fait savoir.

Pour Nathalie Kone Traoré, la crise dans la région des Grands Lacs renvoie directement à celle qui couve en RDC.

Elle estime par ailleurs que la présence de ces femmes leaders à cette réunion a apporté une valeur ajoutée aux plaidoyers menés pour la restauration de la paix dans cette contrée.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.