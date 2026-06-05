Ile Maurice: 493 509 arrivées, en hausse de 1,4 %

Au premier trimestre, les données publiées par Statistics Mauritius dressent un tableau contrasté du tourisme mauricien. Si la fréquentation est en hausse, les performances varient selon les segments et les modes de transport. Le volume total des passagers à l'arrivée s'est établi à 493 509 personnes, soit une progression de 1,4 % par rapport aux 486 584 enregistrées durant la même période en 2025. Le nombre de touristes ayant séjourné au moins une nuit a atteint 348 445 visiteurs, en hausse de 6,8 %, représentant 22 056 touristes supplémentaires.

Les arrivées par voie aérienne ont poursuivi leur progression, atteignant 465 378 passagers contre 443 560 un an plus tôt, soit une hausse de 4,9 %. Le segment touristique a contribué à cette croissance avec 332 632 arrivées, en augmentation de 5,1 %. À l'inverse, le transport maritime a connu un net recul. Le nombre de passagers arrivés par mer est tombé à 28 131, soit une baisse de 34,6 %. Le segment des croisières a également reculé de 37,5 %, avec 25 832 voyageurs. Toutefois, les touristes débarquant par voie maritime ont progressé de 61,6 % pour atteindre 15 813 visiteurs, signe d'une évolution de la composition du trafic maritime.

Au total, 15 navires de croisière ont fait escale à Maurice durant le trimestre, transportant 25 832 personnes, dont 14 357 touristes, 3 657 excursionnistes, 39 résidents mauriciens et 7 779 membres d'équipage. Le nombre total d'excursionnistes a, quant à lui, chuté de 63,2 % pour s'établir à 8 782 personnes. Les départs ont suivi une tendance similaire. Le nombre total de passagers quittant le pays a atteint 517 037, en hausse de 2,3 %. Les départs par avion ont progressé de 5,1 % à 486 464 personnes, tandis que les départs maritimes ont diminué de 27,8 % pour atteindre 30 573 passagers.

Concernant les marchés émetteurs, la France demeure le principal pourvoyeur de touristes avec 83 557 visiteurs, en légère hausse de 0,7 %. Plusieurs marchés ont toutefois affiché des croissances plus soutenues, notamment l'Allemagne (+50,3 %), l'Italie (+31,1 %), l'Inde (+21,1 %), la Russie (+15,9 %), La Réunion (+1,6 %) et l'Afrique du Sud (+0,9 %). À l'inverse, le Royaume-Uni a enregistré une baisse de 4,5 %, soit 1 365 touristes de moins.

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L'analyse des itinéraires de voyage montre que la majorité des touristes européens privilégient les vols directs depuis leur pays de résidence. C'est le cas de 69,3 % des Autrichiens, 62,6 % des Italiens, 60,7 % des Britanniques, 58,8 % des Français, 50,4 % des Suisses et 49,4 % des Allemands. Les Émirats arabes unis demeurent cependant une plateforme de transit importante pour certains marchés, notamment la Russie (71,8 %), la Chine (35,5 %) et les Pays-Bas (34,9 %).

Parallèlement, les déplacements des résidents mauriciens vers l'étranger ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 83 999 voyages. Les principales destinations étaient les Émirats arabes unis (20,4 %), l'Inde (20 %), La Réunion (12,9 %), l'Afrique du Sud (9,1 %), la France (7,9 %) et le Royaume-Uni (5 %). Dans la région de l'océan Indien, Maurice a enregistré 348 445 arrivées touristiques (+6,8 %). Le Sri Lanka a accueilli 740 634 visiteurs (+2,5 %) et les Maldives 633 769 (+0,2 %), tandis que les Seychelles ont reculé à 90 589 arrivées (-7,4 %).

L'activité touristique est également soutenue par une hausse du nombre de nuitées, qui a progressé de 5,6 % pour atteindre 4,3 millions. La durée moyenne de séjour est toutefois passée de 11,7 à 11,6 nuits. Le parc hôtelier comprenait 111 établissements licenciés, dont 109 opérationnels, offrant 14 110 chambres et 31 755 lits. Le taux d'occupation des chambres s'est amélioré à 70 %, contre 68 % un an auparavant, tandis que celui des lits est passé de 61 % à 62 %. Les grands hôtels, qui représentent plus de 80 % de la capacité du secteur, ont enregistré des taux d'occupation de 71 % pour les chambres et de 64 % pour les lits.

Sur le plan de l'emploi, le secteur de l'hôtellerie et des services de voyage comptait 28 834 salariés, en hausse de 2,2 % sur un an. Les données comportementales montrent que les touristes âgés de 60 ans et plus représentaient 21,7 % des arrivées. Cette proportion atteignait 53,7 % parmi les voyageurs arrivant par voie maritime. Les voyages organisés ont poursuivi leur recul, leur part passant à 41,5 %, contre 62,2 % en 2024.

L'hébergement hôtelier demeure dominant, mais sa part a légèrement diminué à 73,4 % des séjours, contre 77,2 % auparavant. Les hébergements non hôteliers représentent désormais 26,6 % du total, dont 13,7 % chez des proches, 9,4 % en résidences touristiques et 2,3 % en guest houses. Enfin, les dépenses touristiques ont affiché une nette progression. La dépense moyenne par touriste est passée de Rs 68 100 à Rs 74 600, soit une hausse de Rs 6 500. Les visiteurs européens ont dépensé en moyenne Rs 79 800, tandis que les touristes français ont déboursé Rs 71 400.