Ile Maurice: Trois suspects arrêtés pour traffic de drogue

5 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une opération de l'ADSU de Rose-Belle, menée avec le soutien de l'Emergency Response Service, a conduit à l'arrestation de trois hommes soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de drogue dans le sud de l'île. L'intervention s'est déroulée le 2 juin vers 11 h 30 près du complexe commercial à Nouvelle-France.

Les limiers ont intercepté une voiture noire dans laquelle se trouvaient trois occupants. Lors de la fouille, les policiers ont découvert plusieurs substances suspectées d'être destinées à la revente. Ils ont saisi huit capsules de Cabalin encore conservées dans leur emballage d'origine, huit doses d'héroïne emballées individuellement dans des feuilles d'aluminium et dissimulées dans un sachet en plastique transparent, ainsi que neuf sachets thermoscellés contenant des cannabinoïdes synthétiques.

Selon les informations recueillies, la quantité totale de drogue saisie s'élève à 1,52 gramme d'héroïne et à 10,1 grammes de cannabinoïdes synthétiques. Les trois occupants du véhicule, âgés de 23 à 38 ans, ont été arrêtés sous une accusation provisoire de possession de drogues dangereuses en vue de leur distribution présumée. Dans le cadre de l'enquête, les officiers de l'ADSU ont également procédé à des perquisitions aux domiciles des suspects dans la région de Camp-Diable. Aucun élément compromettant n'a été découvert. Les suspects ont été placés dans différents centres de détention. L'enquête se poursuit.

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