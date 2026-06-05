Ile Maurice: Cyclisme - Huby triomphe, Budiak prend les commandes

Les favoris sont enfin sortis de leur coquille, hier, à l'occasion de l'étape reine de ce 44e Tour de Maurice. Dans la montée finale, Bassin Blanc, ce sont les meilleures individualités qui ont joué les premiers rôles, notamment Antoine Huby (Team 7 Eleven Roadbike), Anatolii Budiak (Madar Pro Cycling Team) et Samuel Niyonkuru (Team Amani).

Si le premier nommé s'est offert l'étape, il est uniquement devancé au classement général par le deuxième par addition de places à l'arrivée. L'Ukrainien Budiak est donc le nouveau maillot jaune du Tour mais doit s'attendre à être la cible des attaques de ses poursuivants immédiats lors de la dernière étape aujourd'hui.

Les coureurs de la Team Amani ont bien animé cette 3e étape. Juste avant la montée de Fantaisie, c'est d'abord l'Ougandais Shafik Mugalu a pris la poudre d'escampette suivi de l'Éthiopien Tesfu Bizay Redae (Madar Pro CT) avant de se retrouver seul en tête pendant un long moment jusque dans le col de Plaine Champagne.

Un quatuor composé de Redae, Lawrence Lorot - coéquipier de Mugalu -, Tiano Da Silva (The Joyrun & Hurricane CT) et Willem Visagie (ASAP Pro Cycling), se trouvait intercalé entre l'homme de tête et le peloton. Ils allaient se faire reprendre, tandis que Mugalu poursuivait sa chevauchée solitaire, comptant 2 minutes et 40 secondes après Plaine Champagne.

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Antoine Huby impose son rythme dans le col de Bassin Blanc. Alexandre Mayer (à g.) ne pourra pas résister longtemps, Guillaume Deurweilher avec le maillot jaune sur les épaules, non plus.

Toutefois, il allait être ramené à la raison par le peloton peu après la sortie sur l'autoroute à La Vigie. Les attaques se succédaient ensuite et le maillot jaune Guillaume Deurweilher y résistait courageusement bien qu'esseulé. C'est ensuite Aurélien de Comarmond (The Joyrun & Hurricane CT) qui parvenait à prendre ses distances. Le Mauricien prit d'abord 20 secondes d'avance, écart qui passa à une minute et 30 secondes.

A l'entrée du village de Camp Diable, notre compatriote comptait 2 minutes d'avance. L'écart allait ensuite se stabiliser à 2:10. Par la suite, cela devenait plus dur pour Aurélien car la route commença à s'élever à partir de Montée Gaston, ce qui n'était qu'un avant-goût de ce qui attendait quelques kilomètres plus loin : le col de Bassin Blanc.

Le Mauricien se faisait reprendre et c'est le Rwandais Eric Muhoza, également de la Team Amani qui prenait le relais aux avant-postes. Il ne parvenait cependant pas à creuser. Ses coéquipiers Niyonkuru et Amaniel Desta, Huby, Budiak, Vadim Pronskiy (Terengganu) recollaient. Les forts pourcentages allaient aussi avoir raison du leader de la sélection mauricienne, Alexandre Mayer et de Deurweilher.

Desta tenta ensuite de partir en solitaire à l'avant mais ne put maintenir le rythme. Ce sont finalement Huby, Budiak et Niyonkuru qui se montreront les plus costauds pour se disputer la victoire d'étape. C'est le Français qui fut le grand vainqueur à Avalon, Bois Chéri.

Le trio fut crédité d'un temps de 3h12:07 pour les 125 km. Au général, Budiak est donc premier en 9h26:16 suivi de Huby dans le même temps, alors que Niyonkuru complète le tiercé à seulement 30 secondes. Desta est quatrième à 33 secondes, alors que l'Espagnol Juan Pedro Lozano Navarro (Terengganu CT) est 5e à 47 secondes. Ce qui promet un joli feu d'artifice lors de la 4e et dernière étape aujourd'hui. Le Mauricien Aurélien de Comarmond qui s'aligne au Tour avec son équipe chinoise The Joyrun & Hurricane CT, a tenté un coup de poker en solitaire mais s'est fait reprendre dans la montée de Bassin Blanc.

Les résultats

3e étape (125 km)

1.Antoine Huby (7EP) 3h12:07 ; 2. Anatolii Budiak (MPT) m.t ; 3. Samuel Niyonkuru (TA) m.t ; 4. Amaniel Desta (TA) à 0:10 ; 5. Eric Muhoza (TA) à 1:04 ; 6. Juan Pedro Lozano Navarro (TCT) m.t ; 7. Callum Ormiston (THT) à 1:12 ; 8. Guillaume Deurweilher (CSL) à 1:59 ; 9. Ewan Mackie (MPT) à 2:10 ; 10. Alexandre Mayer (MCB) m.t

Classement général

1.Anatolii Budiak (MPT) 9h26:16 ; 2. Antoine Huby (7EP) m.t ; 3. Samuel Niyonkuru (TA) à 0:30 ; 4. Amaniel Desta (TA) à 0:33 ; 5. Juan Pedro Lozano Navarro (TCT) à 0:47 ; 6. Callum Ormiston (THT) à 0:55 ; 7. Guillaume Deurweilher (CSL) à 1:32 ; 8. Eric Muhoza (TA) à 1:34 ; 9. Alexandre Mayer (MCB) à 2:10 ; 10. Ewan Mackie (MPT) à 2:40