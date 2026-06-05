Ile Maurice: Cannabis et héroïne - Trois saisies en un jour

Trois saisies ont été effectuées le 3 juin et cinq personnes ont été arrêtées. À La Flora, les autorités ont mis la main sur du cannabis, des médicaments et Rs 14 175 soupçonnées de provenir du trafic de drogue tandis qu'à Abercrombie, elles ont saisi près d'un million de roupies de drogue. À Camp-Marcelin, elles ont découvert 364 plants de cannabis et près d'un kilo de drogue.

Une opération menée par les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Curepipe et Chemin-Grenier a conduit à l'arrestation de trois personnes et à la saisie de cannabis, de médicaments sous prescription ainsi qu'une somme d'argent soupçonnée de provenir du trafic de stupéfiants. L'intervention a eu lieu à 18 h 35 dans une maison située à La Flora. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert neuf sachets en plastique refermables contenant une certaine quantité de cannabis.

La drogue saisie totalisait un poids de 5,07 grammes. Les policiers ont également mis la main sur trois plaquettes de capsules portant l'étiquette «Tramazac (50 mg)», soit un total de 30 capsules. Une somme de Rs 14 175 en différentes coupures a aussi été retrouvée sur les lieux. Trois personnes qui se trouvaient dans la maison au moment de l'opération ont été interpellées. Il s'agit d'une femme de 51 ans, de son compagnon âgé de 44 ans et d'un ami de 26 ans. Ils ont été arrêtés.

Les limiers de l'ADSU ont par la suite procédé à une perquisition au domicile du plus jeune suspect, situé à Bois-Chéri. Aucun élément compromettant n'a été découvert. Les trois suspects font également l'objet d'une enquête distincte pour blanchiment d'argent. Les Rs 14 175 retrouvées lors de la descente policière sont considérées comme des fonds dont l'origine pourrait être liée au commerce de drogues. Les suspects ont été placés en détention.

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Dans le Nord, des officiers de la Divisional Crime Intelligence Unit Nord ont déployé un dispositif de surveillance dans la région d'Abercrombie. Abdel Husayn Emambux, 25 ans, a été intercepté alors qu'il circulait à motocyclette.

Les enquêteurs soupçonnaient le véhicule d'être utilisé pour le transport de substances illicites. La fouille du compartiment situé sous la selle leur a donné raison : un sachet en papier contenant quatre pochettes plastiques transparentes y était dissimulé, renfermant au total 480 feuilles d'aluminium repliées suspectées de contenir de l'héroïne, pour un poids d'environ de 64,90 grammes. Deux téléphones portables ont également été saisis sur le suspect.

Muni d'un mandat, les policiers ont ensuite perquisitionné le domicile du suspect, à Sainte-Croix. S'il n'y ont trouvé aucun élément compromettant c'est dans une Toyota Vitz garée devant la résidence qu'il ont découvert un sac en plastique contenant 14 pochettes transparentes renfermant 1 731 feuilles d'aluminium repliées, suspectées de contenir de l'héroïne, pour un poids de 263 grammes. Quatre petites pochettes refermables contenant une substance suspectée d'être du cannabinoïde synthétique pur, d'un poids de 4,76 grammes, ont également été retrouvées dans le véhicule.

De son côté, l'ADSU de Saint-Pierre a abouti à la saisie d'une importante quantité de cannabis à Camp-Marcelin, sur la route Saint-Joseph. Un maçon de 31 ans a été interpellé. Les enquêteurs ont mis la main sur un sac contenant 994,82 g de feuilles et tiges vertes suspectes ainsi que sur deux tables abritant 364 contenants remplis de terre, où était cultivée une plante de cannabis adulte dans chacun d'eux. La valeur marchande est estimée à plus de Rs 3,4 millions. Le suspect est en détention. L'enquête se poursuit.