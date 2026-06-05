Ile Maurice: Huawei nova 15 Max - protection incluse pendant un an

Lancé à Rs 19 999, le Huawei nova 15 Max embarque une année de couverture complète contre les accidents du quotidien. Un argument de poids pour les utilisateurs qui veulent sécuriser leur investissement dès le premier jour.

Le smartphone est devenu un outil central du quotidien - pour le travail, les études, les paiements ou la communication. Casser son écran, l'exposer à un liquide ou constater le vieillissement prématuré de sa batterie représente chaque fois une interruption coûteuse et souvent imprévue. C'est ce créneau que Huawei entend occuper avec Huawei Care+, son programme de protection premium désormais inclus avec l'achat du nova 15 Max à Maurice.

Concrètement, le programme couvre le remplacement de l'écran, les dommages causés par les liquides, le remplacement de la coque arrière et la protection de la caméra. Il prend également en charge la batterie lorsque sa capacité descend sous 85 % au cours de la période couverte. À cela s'ajoutent 200 Go de stockage sur Huawei Cloud pendant un mois et un service de pose de film protecteur.

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L'un des éléments distinctifs de cette offre est le service VIP : collecte de l'appareil à domicile et livraison après réparation, sans que l'utilisateur ait à se déplacer. Un avantage concret pour les professionnels et les étudiants dont l'emploi du temps ne laisse guère de place pour un passage en boutique.

Le Huawei nova 15 Max est proposé au prix de Rs 19 999 - au lieu de Rs 22 999 - avec, en cadeau d'achat, les HUAWEI FreeBuds SE2. Un écran immersif, une autonomie performante et des capacités photo avancées complètent un ensemble que Huawei positionne comme une offre globale : avant, pendant et après l'achat. Les utilisateurs souhaitant obtenir des informations peuvent contacter le service client via WhatsApp au +230 5757 0808, par téléphone au +230 800 2219, ou consulter le site officiel de la marque.