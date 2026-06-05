Ile Maurice: Arrestation de Ramesh Hemraj - La FCC remonte la piste des transferts financiers

L'enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) autour de Ramesh Hemraj franchit une nouvelle étape avec l'arrestation d'un proche soupçonné d'avoir participé à un circuit financier jugé suspect par les enquêteurs. Selon les éléments recueillis au cours des investigations, l'examen approfondi des comptes bancaires de l'homme au centre de l'affaire a permis de mettre au jour une série de versements totalisant plus de Rs 3,4 millions. Ces fonds auraient été transférés par Ramesh Hemraj, 61 ans, domicilié à St-Paul.

Considérant ces transactions comme potentiellement liées à des opérations de blanchiment d'argent, les enquêteurs ont procédé à l'interpellation du sexagénaire lors d'une opération menée à son domicile hier. Il a ensuite été conduit au siège de la FCC où il fait actuellement l'objet d'un interrogatoire under warning. Une accusation provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre lui. Son épouse l'a accompagné auprès des enquêteurs, mais n'a, à ce stade, pas été entendue dans le cadre de la procédure.

Cette arrestation s'inscrit dans le prolongement de l'enquête visant Hemraj Monohur, dont les activités financières continuent d'être passées au crible par les autorités. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l'origine exacte des fonds ayant circulé entre les deux hommes, ainsi que la finalité de ces mouvements bancaires. La FCC privilégie plusieurs pistes et tente d'établir si ces transactions s'inscrivent dans un mécanisme plus large de dissimulation ou de recyclage de fonds d'origine suspecte. Les investigations se poursuivent afin de préciser le rôle exact de chacun des protagonistes dans cette affaire.