Ile Maurice: Des comprimés de buprénorphine interceptés

Une nouvelle tentative d'introduction de substances illicites sur le territoire a été déjouée grâce à la vigilance des autorités lors d'un contrôle effectué au bureau des colis postaux de Port-Louis. Le 3 juin, des officiers de l'ADSU, en collaboration avec des représentants de la douane et des services postaux, ont participé à examen des colis et courriers non distribués ou retournés. Au cours de cette opération, un colis d'environ 30 grammes a attiré l'attention des autorités. Selon les renseignements recueillis, il était arrivé à Maurice le 23 avril par avion.

L'ouverture du paquet a permis de découvrir une enveloppe brune contenant 24 comprimés de buprénorphine (2 mg), chacun conservé dans son emballage d'origine. Cinq feuilles manuscrites ont également été saisies. La buprénorphine est une substance classée parmi les drogues dangereuses et son importation est strictement réglementée. Les comprimés saisis représenteraient une valeur marchande estimée à environ Rs 96 000 sur le marché illicite.

Les produits ainsi que les documents retrouvés ont été placés sous scellés pour la suite de l'enquête. Les limiers de l'ADSU cherchent désormais à identifier le ou les destinataires ainsi que les personnes impliquées dans cette tentative présumée d'importation de drogue par voie postale.