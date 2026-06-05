Ile Maurice: Mission diplomatique mouvementée pour Olivier Bancoult à Londres

Le dossier Chagos continue de provoquer de vives tensions au Royaume-Uni. Alors qu'Olivier Bancoult et une délégation chagossienne sont actuellement à Londres pour une mission diplomatique de cinq jours, un incident survenu le 2 juin au sein même du Parlement britannique illustre les divisions profondes autour de l'avenir de l'archipel et du Chagos Deal.

Dans un communiqué publié après les faits, la délégation menée par le leader du Groupe réfugiés Chagos (GRC) affirme avoir été confrontée à une tentative «d'intimidation» par un groupe opposé à sa démarche. Selon Olivier Bancoult et ses représentants, cet épisode est intervenu alors que la délégation multipliait les rencontres avec des parlementaires britanniques afin de faire entendre la voix d'une partie de la communauté chagossienne.

D'après leur version des événements, un groupe d'opposants s'était d'abord rassemblé devant le Parlement britannique, critiquant ouvertement la position défendue par Olivier Bancoult. Afin d'éviter toute confrontation et d'assurer la sécurité des membres plus âgés de la délégation, le groupe affirme avoir organisé son arrivée au Parlement par un accès plus discret.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais la confrontation aurait finalement eu lieu à l'intérieur du bâtiment parlementaire. La délégation affirme que certains opposants avaient déjà accès aux lieux, avec le soutien d'Adam Holloway, ancien député britannique et ancien militaire, aujourd'hui associé au parti Reform UK.

Selon le communiqué du GRC, l'incident s'est produit après une réunion d'environ une heure avec le groupe parlementaire multipartite sur les Chagos (APPG). Alors que la délégation quittait la rencontre, elle affirme avoir été approchée dans un couloir étroit du Parlement. C'est à ce moment qu'une discussion tendue aurait éclaté entre les deux camps. Selon la délégation, Vanessa Calou aurait approché Olivier Bancoult pour tenter d'engager le dialogue en affirmant vouloir l'aider.

Le leader chagossien aurait refusé cet échange, dénonçant les critiques et attaques répétées visant son groupe. La situation aurait ensuite donné lieu à des échanges plus vifs, certains membres âgés de la délégation prenant également la défense d'Olivier Bancoult. Adam Holloway est aussi directement visé dans le communiqué. La délégation affirme que l'ancien député aurait déclaré à Olivier Bancoult pouvoir l'aider à retourner aux Chagos. Elle l'accuse également d'avoir filmé et photographié certains membres du groupe sans leur accord.

Face à la montée des tensions, le président de l'APPG sur les Chagos serait intervenu pour calmer la situation et accompagner la délégation hors du Parlement. Selon le GRC, les tensions se seraient poursuivies après leur départ du bâtiment, affirmant que certains membres auraient été suivis jusqu'à une station de métro de Westminster.

Au-delà de cet incident, une autre polémique est apparue sur les réseaux sociaux autour d'une photo prise entre la délégation d'Olivier Bancoult et Alex Sobel, député travailliste britannique et vice-président de l'APPG sur les Chagos. Selon le GRC, certains opposants tenteraient d'utiliser cette image pour faire croire que la délégation aurait renoncé à ses revendications. Une interprétation fermement rejetée par le groupe, qui affirme que le dialogue avec les élus britanniques fait partie de sa démarche diplomatique.

La délégation soutient que ces rencontres ont pour objectif de défendre les intérêts des Chagossiens et de participer aux discussions concernant l'avenir de l'archipel dans le cadre du Chagos Deal entre Maurice et le Royaume-Uni. Malgré ces tensions, Olivier Bancoult poursuit sa mission diplomatique dans la capitale britannique. Durant cinq jours, le leader du GRC et sa délégation ont tenu une série de rencontres avec des parlementaires britanniques et des membres de la Chambre des Lords.

Selon la délégation, les premières réunions ont permis d'obtenir une écoute de la part de plusieurs responsables politiques britanniques issus de différents partis. Un des moments importants de cette visite a également été une rencontre officielle avec le Nonce apostolique, représentant du pape au Royaume-Uni. Olivier Bancoult, accompagné d'un membre de sa délégation, a participé à cette audience avec le soutien du hautcommissariat de Maurice à Londres. Le GRC présente cette rencontre comme une étape importante sur le plan diplomatique et symbolique dans son combat pour les droits des Chagossiens.

Un projet de loi pour bloquer le transfert

Cette mission intervient également dans un contexte politique particulièrement sensible au Royaume-Uni. Ce vendredi 5 juin, un projet de loi privé doit être officiellement présenté à la Chambre des Lords par Lord Weir of Ballyholme, membre du Democratic Unionist Party. Intitulé British Sovereignty Protection (Chagos Islands) Bill, ce texte vise à protéger la souveraineté britannique sur l'archipel des Chagos et le British Indian Ocean Territory (BIOT).

Selon l'intitulé officiel du projet de loi, son objectif est «d'affirmer et protéger la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Chagos et le BIOT». Le texte prévoit notamment de restreindre toute cession ou transfert de souveraineté sans l'approbation préalable du Parlement britannique et le consentement du peuple chagossien.

La question de Diego Garcia occupe également une place centrale dans ce projet. Cette base militaire stratégique, utilisée conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis, représente un enjeu majeur dans les discussions autour de l'avenir de l'archipel. Lord Weir souhaite également empêcher tout versement de plusieurs milliards de livres sterling à Maurice dans le cadre d'un éventuel accord de rétrocession, sauf en cas d'autorisation explicite du Parlement britannique.

Pour sa part, Misley Mandarin, qui se présente comme le «Premier ministre du gouvernement chagossien en exil», a réfuté dans une vidéo les allégations selon lesquelles les Chagossiens du BIOT auraient été agressifs envers l'équipe d'Olivier Bancoult. Selon lui, ce sont au contraire les membres de cette dernière qui auraient eu un comportement agressif, et non les Chagossiens du BIOT. Il affirme également que des images de vidéosurveillance du Parlement britannique existent et peuvent être visionnées pour vérifier le déroulement des faits.