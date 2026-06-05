Ile Maurice: Le ministère lance sa page Facebook «Ble Ver»

5 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique vient de créer sa page Facebook officielle, baptisée Ble Ver. Un lancement qui coïncide avec la Journée mondiale de l'environnement, ce 5 juin. La page compte déjà plusieurs publications couvrant des sujets comme la lutte contre les plastiques interdits, les sanctions contre les dépôts sauvages, la protection des zones écologiquement sensibles ou encore la plantation de micro-forêts.

Un des événements phares de cette journée reste l'inauguration mercredi d'un sentier côtier de 3 km à Virginia, reliant les Pas Géométriques à la plage publique du Bouchon, au coeur du Grand Sud sauvage. Entre forêt endémique et falaises battues par les vagues, ce sentier ouvert par le ministre Rajesh Bhagwan aux côtés de ses collègues Arvin Boolell et Shakeel Mohamed marque un tournant historique. Dans un pays où le littoral est largement bétonné, accaparé par les campements privés et les hôtels, rendre accessible un tel espace naturel préservé à l'ensemble des Mauriciens n'est pas anodin.

Le ministère et la police de l'environnement ont durci les contrôles contre la pollution plastique. Les chiffres partagés sur la page Ble Ver donnent une idée de l'ampleur du travail sur le terrain : entre janvier et avril 2026, 41 commerces inspectés, 29 contraventions dressées, plus de 6 000 sacs plastiques saisis. Côté dépôts sauvages, trois pollueurs ont été sanctionnés en quatre jours, chacun à une amende de Rs 25 000. La page aborde aussi des enjeux plus larges, comme la résolution onusienne du 20 mai 2026 sur les obligations climatiques des États, ou le futur projet de loi sur les zones écologiquement sensibles à Maurice.

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