Sénégal: Mbacké - Les autorités administratives locales mobilisées pour la réussite de la fête patronale de la paroisse Sacré-Coeur

Mbacké — Les autorités administratives et les responsables de la paroisse Sacré-Coeur de Mbacké (centre) ont réaffirmé leur engagement à assurer le bon déroulement de la fête patronale prévue du 12 au 14 juin prochains.

L'adjoint au préfet de Mbacké, Ciré Bâ, s'est félicité du niveau de préparation des activités prévues dans le cadre de cette manifestation, au cours réunion préparatoire qu'il a présidée jeudi sur cet événement religieux. "Il ressort de cette réunion que les préparatifs avancent de manière satisfaisante", a-t-il déclaré, invitant les services concernés à respecter les engagements pris, notamment en matière de désinfection des sites d'accueil, d'approvisionnement en eau potable et de sécurisation de la fourniture d'électricité dans les lieux de culte.

Il a assuré qu'un suivi sera effectué afin de veiller à la mise en oeuvre effective des mesures arrêtées et garantir ainsi le succès de cette manifestation religieuse. Sur le thème "Coeur Sacré de Jésus, source d'une communauté unie et évangélisatrice", cette manifestation religieuse et culturelle va réunir les fidèles catholiques de la paroisse ainsi que des délégations venues de plusieurs localités du pays.

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Selon l'abbé Henri Raymond Ndiogou Tine, vicaire de la paroisse Sacré-Coeur de Mbacké, la rencontre avec les services de l'État visait à partager les besoins liés à l'organisation de l'événement, afin d'en assurer le succès. "Les besoins ont été exprimés et nous croyons qu'ils recevront une suite favorable, ce qui permettra un bon déroulement de la fête", a-t-il dit, saluant la disponibilité des différents services techniques.

Le religieux a rappelé que l'église de Mbacké est consacrée au "Coeur sacré de Jésus" et que le calendrier liturgique de l'Église catholique prévoit une journée dédiée à cette dévotion. Selon lui, cette célébration constitue un important moment de prière, de recueillement et de dévotion pour les fidèles catholiques de Mbacké, tout en leur permettant de mieux comprendre et vivre leur mission évangélique.