Angola: Le MPLA valide la candidature de João Lourenço à la présidence du parti

Luanda — La sous-commission des candidatures de la Commission nationale préparatoire du IXe Congrès ordinaire du MPLA a validé la candidature de João Lourenço au poste de président du parti. L'élection se tiendra lors du conclave prévu les 9 et 10 décembre à Luanda.

L'annonce a été faite vendredi par le coordinateur de la sous-commission, Job Capapinha, lors d'une conférence de presse organisée au siège national de l'organisation politique.

Selon Capapinha, le dossier de candidature soumis a rempli toutes les exigences statutaires et réglementaires requises pour postuler à la plus haute fonction du parti. La candidature était accompagnée de 11.118 signatures de militants, soit largement au-delà du minimum de 5.000 signatures exigé par les statuts du MPLA.

Après analyse et vérification, la sous-commission a validé 10.907 signatures, représentant 98,10 %, tandis que 211 ont été jugées invalides, soit 1,90 %.

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Le coordinateur a précisé que le mandataire de la candidature, João de Almeida Azevedo Martins, dit « Jú Martins », avait été notifié le 4 juin de la validation du processus.

La candidature de João Lourenço a donc été officiellement considérée comme valide et suivra les procédures prévues jusqu'au IXe Congrès ordinaire. La formalisation de la candidature avait eu lieu le 11 mai dernier, avec la remise de l'ensemble de la documentation à la Sous-commission des candidatures.

Le dossier comprenait, en plus de la motion stratégique, plus de 11 000 signatures de militants provenant des 21 provinces du pays.

Cette reconduction intervient dans un contexte d'intensification des actions de réorganisation interne et de mobilisation politique du MPLA, en vue du congrès qui définira la direction de l'organisation pour le prochain mandat.

João Lourenço a pris la présidence du MPLA le 8 septembre 2018, succédant à José Eduardo dos Santos. Le processus de candidatures pour le IXe Congrès ordinaire se déroule du 28 mars au 25 octobre 2026.

Conformément aux statuts du parti, seuls les militants en pleine jouissance de leurs droits statutaires et remplissant les conditions d'éligibilité peuvent concourir aux organes individuels et collégiaux du MPLA.

La campagne électorale interne se tiendra du 6 novembre au 7 décembre, précédant le IXe Congrès ordinaire du MPLA, prévu les 9 et 10 décembre.