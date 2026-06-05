Angola: Le MPLA organise des journées parlementaires à Soyo

Luanda — Le groupe parlementaire du MPLA tiendra, du 9 au 12 juin, dans le district de Soyo, province du Zaire, les IVes Journées parlementaires de la Ve législature, visant à renforcer la capacité législative à répondre aux besoins des populations.

Cette information a été communiquée vendredi à Luanda par le premier secrétaire du groupe parlementaire du MPLA, Jorge Ribeiro Uefo, lors d'une conférence de presse présentant l'événement, qui se déroulera sous le thème : « MPLA - Engagement envers le Peuple, Confiance dans l'Avenir ».

Selon Uefo, les journées rassembleront les 124 députés de la délégation parlementaire du MPLA et se structureront en deux temps distincts.

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Au cours des deux premiers jours, les participants débattront de thématiques liées à l'économie nationale, au pouvoir local et à la cohésion sociale, à travers des panels de réflexion et d'échanges d'expériences. Parmi les sujets à l'ordre du jour figurent : « L'agriculture comme pilier de la sécurité alimentaire : perspectives à court terme », « Industrialisation nationale et contribution à l'emploi », « Gouvernance de proximité : défis et opportunités » et « Administration locale de l'État et collectivités locales ».

Jorge Ribeiro Uefo a précisé que les deux derniers jours seront consacrés au contact direct avec les populations des 11 municipalités de la province du Zaire, à travers des rencontres d'écoute et des visites d'infrastructures économiques et sociales.

Le député a souligné que cette initiative permettra aux parlementaires de recueillir des contributions et d'évaluer les principaux défis rencontrés par les communautés, en vue de renforcer leur intervention législative.

Les journées parlementaires constituent un instrument de rapprochement entre les élus et les citoyens, favorisant l'alignement des politiques publiques sur les besoins réels de la population.

La précédente édition s'était tenue du 28 au 31 juillet 2025 sous le thème : « MPLA - Préserver et Valoriser les Conquêtes Réalisées, Construire un Avenir Meilleur », et avait porté sur la réflexion autour des jalons historiques de l'Indépendance nationale, de la conquête de la paix, du développement du pays et des défis à venir.

Le groupe parlementaire du MPLA est l'organe chargé de traduire, au sein du Parlement et dans d'autres instances, la ligne politique et la stratégie générale du parti.