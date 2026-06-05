Angola: La jeunesse à l'épreuve pour diversifier l'économie

Saurimo ( — Le gouverneur de Lunda-Sul, Gildo Matias, a réaffirmé ce vendredi son engagement à investir dans la jeunesse pour diversifier l'économie régionale, en particulier dans l'agroalimentaire.

S'exprimant lors de l'ouverture de la IIIe session ordinaire du gouvernorat provincial, il a souligné que l'objectif est de bâtir une province à l'économie diversifiée, au-delà des diamants.

Le gouvernant a déclaré qu'il est nécessaire de créer les conditions permettant aux citoyens, notamment aux jeunes, de concrétiser leurs projets entrepreneuriaux.

Il a reconnu que la province possède un potentiel agricole important pour devenir un chef de file de l'agroalimentaire dans l'est du pays, grâce à ses sols fertiles et riches et à ses conditions naturelles favorables, propices à l'élevage et à la culture de plantes variées.

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Gildo Matias a défendu, à cette occasion, l'investissement dans le capital humain, et plus particulièrement dans son atout le plus précieux : la jeunesse.

Il a insisté sur l'importance de stimuler le talent, la créativité, l'esprit d'entreprise et l'innovation de chacun.

Selon lui, la jeunesse angolaise recèle un immense potentiel, mais elle a simplement besoin d'une opportunité pour le découvrir et concrétiser ses rêves.

Il a expliqué que le gouvernorat local se concentre également sur les principaux problèmes qui affectent les citoyens, notamment le Programme de réduction de la pauvreté pour l'exercice 2026, l'éducation et la santé.

La rencontre permettra, entre autres, d'analyser la proposition institutionnelle et stratégique du programme « Kukola Catoca », de développer les talents et de grandir ensemble, de faire le point sur l'approvisionnement en eau de la population et de discuter de la mise en oeuvre du Programme d'investissement public (PIP) dans les 14 municipalités.

Participent à la réunion des membres du gouvernement local, des administrateurs municipaux et des représentants des agences de défense et de sécurité.