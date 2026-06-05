Angola: L'Italie met en avant l'excellence de sa coopération avec le pays

Luanda — L'ambassadeur d'Italie en Angola, Marco Ricci, a salué jeudi à Luanda l'excellence des relations de coopération entre les deux pays, soulignant une dynamique marquée par des visites de haut niveau et un dialogue politique soutenu.

Le diplomate s'exprimait lors de l'inauguration de l'exposition « Italie-Angola », organisée à l'occasion du cinquantième anniversaire des relations diplomatiques et d'amitié entre les deux États. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première Dame angolaise, Ana Dias Lourenço, du secrétaire d'État aux Relations extérieures, Domingos Custódio Vieira Lopes, ainsi que de plusieurs personnalités officielles.

À cette occasion, Marco Ricci a rappelé que l'Italie avait officiellement reconnu l'État angolais en février 1976, quelques mois après la proclamation de l'indépendance du pays, le 11 novembre 1975.

« La proclamation de l'indépendance de la nation angolaise tout entière a constitué un acte de grand courage et de vision politique, dont la réussite dépendait largement de l'obtention du plus grand nombre possible de reconnaissances internationales. À ce moment décisif, l'Italie n'a pas manqué d'exprimer son soutien à l'Angola », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'ambassadeur, durant les années de conflit armé en Angola, l'Italie a maintenu des programmes d'aide humanitaire ainsi que des initiatives de formation professionnelle, contribuant ainsi à renforcer les liens de confiance non seulement entre les États, mais également entre les peuples.

Il a précisé que ces actions avaient été menées principalement par des organisations non gouvernementales italiennes, dont le rôle s'est révélé déterminant tout au long de la guerre civile. Malgré des conditions particulièrement difficiles et des risques élevés, ces organisations ont assuré une présence continue sur le terrain.

Parmi celles-ci figurent notamment VIS, CUAMM, UMMI, COSPE et AMEN, qui poursuivent encore aujourd'hui leurs activités en Angola avec le soutien de l'Union européenne, de la Coopération italienne, de la Conférence épiscopale italienne, de collectivités locales italiennes ainsi que d'entreprises italiennes, garantissant ainsi la pérennité de cette coopération.

Marco Ricci s'est également félicité de l'état des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment la culture, la promotion de la langue italienne, les échanges universitaires, les bourses d'études et divers projets conjoints ayant contribué à approfondir le dialogue culturel et à rapprocher davantage les deux pays.

« Ce moment revêt une signification particulière puisqu'il intervient alors que l'Italie célèbre le quatre-vingtième anniversaire de sa République, un jalon historique incarnant les valeurs de démocratie, de liberté, de paix et de reconstruction, qui continuent d'orienter l'action internationale italienne ainsi que ses relations d'amitié et de coopération avec l'Angola », a-t-il ajouté.

Au cours de la cérémonie, Ana Dias Lourenço a visité l'exposition avant d'assister à un concert de l'Orchestre national d'Angola, dirigé par le chef d'orchestre italien Lorenzo Turchi-Floris, pianiste et compositeur de renommée internationale, déjà invité par l'Orchestre Kaposoka d'Angola.

À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé sa gratitude à la première dame, en sa qualité de marraine de la Fondation Ngana Zenza, pour avoir mis l'Orchestre national d'Angola à la disposition de l'événement.

« Ce geste d'une grande portée institutionnelle et culturelle constitue une contribution précieuse au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Italie et l'Angola », a-t-il souligné.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Italie reposent notamment sur un mémorandum signé en 1977, qui a institué la Commission bilatérale, anciennement dénommée Commission mixte de coopération. Le premier instrument juridique entre les deux pays, l'Accord relatif aux transports aériens, avait été signé le 10 avril 1976.

L'Angola est aujourd'hui le troisième partenaire commercial de l'Italie en Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria.

Le Gouvernement italien considère par ailleurs l'Angola comme un pays prioritaire dans sa stratégie de coopération en Afrique subsaharienne depuis 1989.

Cette coopération a connu un nouvel élan en 2023 à l'occasion de la visite d'État du président angolais João Lourenço en Italie.

Dans le cadre de cette visite, les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, des transports, des finances et de la santé.