Angola: Access Bank Angola et DHL soutiennent le renforcement des capacités des entreprises

Luanda — Access Bank Angola et DHL, leader mondial de la logistique, organisent une session de renforcement des capacités des entreprises le 18 de ce mois afin d'aider les petites et moyennes entreprises (PME) angolaises à surmonter les obstacles à l'accès aux marchés internationaux.

Dans un communiqué transmis à l'ANGOP ce vendredi, Access Bank Angola justifie ce séminaire par la nécessité de doter les PME angolaises de connaissances spécialisées, d'outils pratiques et de réseaux de soutien leur permettant d'exporter de manière viable, accessible et durable.

Cet événement, qui se déroulera en ligne, s'adresse aux chefs d'entreprise, aux gestionnaires et aux entrepreneurs souhaitant transformer le potentiel d'exportation de leur entreprise en opportunités de croissance et en résultats concrets.

Des experts et des animateurs des deux organisations y participeront, dans une dynamique de collaboration régionale axée sur le partage d'études de cas, de bonnes pratiques sectorielles et de solutions adaptées au contexte des PME angolaises.

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Le programme aborde des sujets liés à l'internationalisation des entreprises, notamment la logistique et les opérations d'exportation, la communication et le positionnement de marque sur les marchés internationaux, ainsi que l'accès au financement et aux solutions bancaires pour soutenir le commerce extérieur.

Selon le document, cet événement offrira aux participants une vision globale des processus d'exportation et des ressources disponibles pour faciliter leur entrée et leur consolidation sur les marchés internationaux.