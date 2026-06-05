Angola: L'AGT lance une consultation publique sur les propositions de loi relatives au mécénat

Luanda — L'Administration générale des impôts (AGT) a lancé, jeudi, une consultation publique concernant les propositions de loi relatives au parrainage et leurs règlements d'application, en vue de la mise en place d'un système simple et moderne dans le pays.

Cette consultation vise à recueillir les contributions de différents acteurs des milieux sociaux, économiques et professionnels, selon un communiqué de l'AGT.

La révision proposée de la législation sur le parrainage vise également à remplacer la loi n° 8/12 du 18 janvier, devenue inadaptée à la réalité socio-économique angolaise.

Parmi les autres objectifs clés figurent la simplification des procédures de dons et d'accès aux avantages fiscaux, la clarification du champ d'application de la loi, l'élargissement de la définition des parrains aux personnes physiques, la suppression de l'obligation d'enregistrement préalable des parrains auprès des ministères et la création d'un régime/d'une procédure de parrainage simplifié(e).

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Le projet de loi et son règlement d'application sont disponibles sur le site web www.agt.minfin.gov.ao.

La date limite pour soumettre des contributions est le 4 juillet 2026, par courriel à l'adresse consulta.publica.legislacao.mecenato.agt@minfin.gov.ao.

Après cette date, des consultations et des débats seront organisés avec diverses entités, notamment les ministères, les associations privées et les entreprises.

Cette révision législative vise à promouvoir le mécénat comme mode alternatif de financement de projets à impact social.

La loi sur le mécénat est un instrument juridique qui instaure des incitations et des avantages fiscaux pour les personnes physiques ou morales qui soutiennent financièrement ou matériellement des projets d'intérêt public.

Actuellement, cette législation est régie par la loi n° 8/12 et encadrée par le décret présidentiel n° 195/15.