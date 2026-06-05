Angola: L'Angola remercie l'Italie pour son soutien au cours des cinq dernières décennies

Luanda — Le secrétaire d'État angolais à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Custódio Vieira Lopes, a exprimé jeudi à Luanda la gratitude de l'Angola pour le soutien apporté par l'Italie au Gouvernement angolais tout au long des cinquante années de relations bilatérales entre les deux pays.

Le responsable s'exprimait lors de l'inauguration de l'exposition « Italie-Angola », organisée à l'occasion du cinquantième anniversaire des relations diplomatiques et d'amitié entre les deux États. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, de membres du Gouvernement, de représentants du corps diplomatique ainsi que de nombreuses autres personnalités.

Selon Domingos Custódio Vieira Lopes, les liens unissant l'Angola et l'Italie reposent sur des racines historiques profondes, l'Italie ayant été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l'Angola le 18 février 1976.

À cette occasion, le secrétaire d'État a qualifié d'excellentes les relations politico-diplomatiques et de coopération entre les deux pays, soulignant qu'elles ont été consolidées par des échanges réguliers de visites de haut niveau, tant en Angola qu'en Italie.

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« Ces visites sont déterminantes pour la relance et la redéfinition d'un nouveau paradigme de coopération bilatérale, concrétisé par la signature de divers instruments juridiques. Elles renforcent considérablement l'engagement de nos deux pays et favorisent la mise en oeuvre d'actions multiples, portées par la volonté politique commune des deux parties », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que l'Angola et l'Italie partagent une vision commune de l'importance de la promotion de la paix, du dialogue et du règlement pacifique des conflits qui affectent de nombreuses régions du monde.

Dans cette perspective, il a exprimé le souhait de voir les relations bilatérales continuer à se développer de manière fructueuse, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines d'intérêt commun, afin de concrétiser les engagements pris tant sur le plan bilatéral que multilatéral, dans le respect mutuel et la réciprocité des avantages.

« Nous profitons de cette occasion pour réaffirmer notre entière disponibilité à poursuivre ce travail commun en faveur de la paix et de la dignité humaine. Les liens qui nous unissent sont profondément enracinés dans l'histoire, l'Italie ayant été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de la République d'Angola le 18 février 1976 », a-t-il ajouté.

Au cours de l'événement, Ana Dias Lourenço a visité l'exposition avant d'assister à un concert de l'Orchestre national d'Angola dirigé par le chef d'orchestre italien Lorenzo Turchi-Floris, pianiste et compositeur de renommée internationale, qui avait déjà été invité par l'Orchestre Kaposoka d'Angola.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Italie s'appuient notamment sur un mémorandum signé en 1977 ayant institué la Commission bilatérale, anciennement dénommée Commission mixte de coopération. Le premier instrument juridique conclu entre les deux pays, l'Accord relatif aux transports aériens, avait été signé le 10 avril 1976.

L'Angola est aujourd'hui le troisième partenaire commercial de l'Italie en Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud et le Nigeria.

Depuis 1989, le Gouvernement italien considère l'Angola comme un partenaire prioritaire dans sa stratégie de coopération en Afrique subsaharienne.

Les relations bilatérales ont connu un nouvel élan en 2023 à l'occasion de la visite d'État du président angolais João Lourenço en Italie.

Dans le cadre de cette visite, les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, des transports, des finances et de la santé, renforçant davantage leur partenariat stratégique.