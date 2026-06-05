Angola: Bengo vaccine les groupes prioritaires contre la variole du singe

Caxito ( — Les professionnels de santé, les membres des forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations des régions frontalières de Bengo avec les provinces touchées par des épidémies de variole du singe ont été vaccinés contre cette maladie.

Selon Josefa Gomes, coordinatrice provinciale du Programme élargi de vaccination, cette vaccination est motivée par la nature de leurs activités, qui les exposent au risque de contagion.

Elle explique que suite à l'apparition de nouveaux cas dans les provinces de Zaïre, d'Uíge et de Cabinda, le Bureau provincial de la santé de Bengo intensifie les mesures de prévention contre la variole du singe.

Cette initiative vise à renforcer la protection des groupes prioritaires et à consolider la capacité de réaction de la province face à une éventuelle introduction de la maladie sur son territoire.

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Elle souligne que les services de surveillance épidémiologique restent actifs et en alerte permanente afin d'assurer un dépistage précoce et une intervention rapide en cas de suspicion de maladie.

Josefa Gomes a également souligné qu'à ce jour, la province de Bengo n'a enregistré aucun cas de variole du singe.

La variole du singe (officiellement appelée Mpox) est une maladie virale transmise par contact étroit avec des personnes ou des animaux infectés.

Les symptômes comprennent fièvre, courbatures, gonflement des ganglions lymphatiques et éruptions cutanées vésiculeuses. Elle est généralement bénigne et ne nécessite que des soins de soutien.