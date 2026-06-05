Angola: Foot - Caála et Ferrovia décident de la montée en première division angolaise dimanche

Huambo ( — Le Recreativo da Caála et le Ferrovia do Huambo s'affronteront dimanche prochain au Stade National Daniel Cassoma Lutucuta lors du match décisif de la Série B, éliminatoire de la Liga Unitel Girabola 2026-2027.

La rencontre, prévue à 15h30, déterminera la promotion directe de l'une des deux équipes en première division angolaise.

Le Recreativo da Caála domine la Série B avec 35 points, après 10 victoires et 5 nuls en 15 matchs, pour 27 buts marqués et 8 encaissés. Ferrovia do Huambo, deuxième du classement avec 32 points, compte neuf victoires, cinq nuls et une défaite en autant de matchs, avec 21 buts marqués et 10 encaissés.

Cette rencontre est cruciale car, malgré son statut de classique du Plateau Central, un match nul ou une victoire garantit à Caála la promotion directe en Liga Unitel Girabola (Première division angolaise). Seule une défaite pourrait retarder la confirmation de la montée.

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Le règlement prévoit un barrage entre le deuxième de Serie A et le deuxième de Serie B pour déterminer la dernière place qualificative. Ce barrage désignera la dernière équipe promue en première division.

Lors du match aller, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1 au même endroit, un résultat qui confirme l'équilibre de leur rivalité, qui s'inscrit dans un nouveau chapitre de la saga du Plateau Central.

Caála, fondé en 1944, possède une histoire riche en Girabola. Le club a évolué en première division, terminant vice-champion national en 2010 avec le même nombre de points que le vainqueur (l'Interclube). Il a également participé aux compétitions africaines de la CAF : la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération.

Caála s'est retiré du Girabola lors de la saison 2022/2023, vraisemblablement pour des raisons financières.

Ferrovia do Huambo, fondé en 1930, a été relégué en deuxième division suite à l'« affaire Vingumba », un épisode qui a marqué son départ du Girabola lors de la saison 2020/2021.

Le stade Daniel Cassoma Lutucuta, qui a récemment accueilli la finale de la Coupe d'Angola remportée 2-1 par Wiliete de Benguela face à Kabuscorp do Palanca, sera de nouveau le théâtre d'une finale de football national.

Programme des matchs de la dernière journée:

Série B

Ferrovia do Huambo - Recreativo de Caála

Escolinha Isaac do Cunene - Sporting de Benguela

Futebol Clube de Luanda - Recreativo de Quela

GD HCB de Baía da Farta - Nedji Academia FC

Série A

Futebol Clube de Cabinda - Marítimo de Benguela

Sporting de Luanda - ASA

Ambaca do Cuanza-Norte - Estrela do Zaire

National de Benguela - Santa Rita de Cássia

Classement général :

Série B

1er - Recreativo de Caála - 35 points

2ème - Ferrovia do Huambo - 32 points

3ème - Futebol Clube de Luanda - 29 points

4ème - Escolinha Isaac do Cunene - 25 points

5ème - Nedji Academia FC - 22 points

6ème - GD HCB da Baía da Farta - 17 points Points

7ème - Sporting de Benguela - 13 points

8ème - Recreativo do Quela - 10 points

9ème - 17 de Maio de Benguela - 1 point

Série A

1er - Futebol Clube de Cabinda - 33 points

2ème - Sporting de Luanda - 31 points

3ème - Nacional de Benguela - 30 points

4ème - ASA - 27 points

5ème - Santa Rita de Cássia - 22 points

6ème - Ambaca do Cuanza-Norte - 19 points

7ème - Estrela do Zaire - 16 points

8ème - Samba do Dande - 8 points

9ème - Marítimo de Benguela - 6 points

Il est à noter que tous les matchs se déroulent à 15h30 dimanche.