Togo: Un travail d'équipe

5 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo et la Team Europe, coalition regroupant l'Union européenne et ses États membres, ici représentée par l'UE et le Luxembourg, ont scellé à Sokodé un partenariat pour la gestion des aires protégées et le développement d'une économie verte inclusive.

Cette collaboration cible en priorité les parcs de Fazao-Malfakassa, Abdoulaye et Togodo. Elle s'articule autour de cinq axes : renforcement du dialogue politique, amélioration de la surveillance des parcs, adaptation au changement climatique par des solutions écosystémiques, promotion de l'économie verte et gouvernance locale.

Des équipements roulants ont été remis aux services des aires protégées pour renforcer la lutte contre le braconnage, des 4X4, des camions et des motos.

« Notre soutien vise un triple impact : protéger une biodiversité unique, lutter contre le dérèglement climatique et générer des emplois verts durables pour la jeunesse et les communautés », a déclaré l'ambassadeur de l'UE au Togo, Gwilym Ceri Jones.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.