Afrique: L'avenir du transport aérien passe par Lomé

5 Juin 2026
Togonews (Lomé)

La capitale togolaise s'apprête à devenir le centre névralgique de l'aviation africaine.

Du 15 au 19 juin 2026, Lomé accueillera la première Convention et Exposition africaines du transport aérien, organisée par la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC) en partenariat avec l'Union africaine, sous le haut patronage du président du Conseil Faure Gnassingbé.

Placé sous le thème « Un ciel africain unique : connectivité et développement durable du transport aérien », l'événement vise à donner un nouvel élan au Marché unique du transport aérien africain (SAATM), initiative lancée par l'UA en 2018 pour ouvrir le ciel africain, réduire les coûts et renforcer la connectivité entre pays africains.

Pendant cinq jours, chefs d'État, ministres, directeurs d'autorités de l'aviation civile, compagnies aériennes, investisseurs et experts se retrouveront autour de séances plénières, d'expositions et de rencontres pour accélérer l'intégration du secteur aérien africain.

Le choix de Lomé n'est pas anodin. C'est le siège de la compagnie régionale Asky.

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