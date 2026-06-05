Gabon: Hommage à Prisca-Sonia Lemboumba née Ogoula

C'est avec une profonde tristesse que la direction, l'administration et l'ensemble du personnel de Urban FM ont appris le décès de Madame Prisca-Sonia Lemboumba née Ogoula, survenu le 27 mai 2026 à Paris.

Professionnelle engagée, elle s'est illustrée en qualité de conseillère stratégique en communication événementielle, organisatrice d'événements, productrice et spécialiste des relations publiques. Son expertise s'étendait à plusieurs domaines, notamment les arts et la culture, la gastronomie, le bien-être et la santé, le tourisme, l'éducation ainsi que les loisirs.

Au sein de Urban FM, son passage restera marqué par son professionnalisme, sa créativité et son engagement en faveur d'une information utile au public.

Urban FM retiendra particulièrement son travail à travers la conception et la production de « Yêmï », une émission de santé publique dédiée à la sensibilisation et à l'information sur les enjeux de santé et de bien-être. Diffusé sur nos antennes depuis 2025, ce programme a contribué à informer, sensibiliser et accompagner de nombreux auditeurs.

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En cette douloureuse circonstance, Urban FM adresse ses sincères condoléances à son époux, à sa famille, à ses proches ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé son parcours.

Que son engagement et son héritage continuent d'inspirer.