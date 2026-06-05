Soudan: Le Premier ministre s'informe des efforts de la BCS pour rétablir la performance du système bancaire

5 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a effectué Jeudi une visite d'inspection au siège de la Banque centrale du Soudan à Khartoum, accompagné du gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, dans le cadre du suivi la situation économique du pays.

Au cours de cette visite, il a rencontré la gouverneure de la Banque centrale du Soudan, Ustaza Amna Mirghani, et le vice-gouverneur, Al-Mutasim Abdalla Al-Faki.

La réunion a passé en revue le progrès accompli dans la réforme du système bancaire, les efforts visant à restaurer sa vitalité et sa performance après les défis rencontrant le secteur dans la période passée, ainsi que son rôle dans le soutien aux projets de reconstruction dans l'État de Khartoum, y compris la contribution à la préparation des infrastructures et à la fourniture des services de base.

La réunion a souligné l'importance du rôle du secteur bancaire pour la relance du secteur du logement et l'élargissement de champ de financement et l'expansion bancaire au sein des marchés pour renforcer la stabilité économique du pays.

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