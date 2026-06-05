Sénégal: 100 ans de Wade - Thiès parmi les bastions dans la conquête du pouvoir

La ville de Thiès et ses responsables libéraux et même de la gauche, à travers la force ouvrière, ont joué un rôle capital dans l'ascension de Me Abdoulaye Wade à la magistrature suprême. Les plus connus sont Boubacar Sall, Serigne Diop et Idrissa Seck.

La stratégie de Abdoulaye Wade, pour accéder au pouvoir, était basée sur la détection et l'encadrement de jeunes leaders intellectuels, mais aussi sur l'accompagnement des masses populaires à travers les forces paysannes et ouvrières. Selon Pape Latyr Ndiaye, responsable de l'Alliance pour la solidarité (l'As), Wade a fondé sa démarche sur le recrutement et la formation de leaders politiques à l'étranger, mais aussi sur sa proximité avec les masses populaires, à travers les ouvriers et les paysans. C'est ce qui l'a poussé à choisir Kaolack, au coeur du bassin arachidier, pour y tenir son premier congrès en 1976, a-t-il raconté. La jeunesse alliée du Président Abdoulaye Wade Ensuite, il s'est tourné vers Thiès, la cité ouvrière, pour s'adresser aux ouvriers qui incarnaient la lutte pour un mieux-être. Selon M. Ndiaye, hormis Kébémer et Kaolack, Thiès a beaucoup compté dans la marche du président Wade vers le pouvoir.

C'est ainsi que la capitale du rail a fourni au Pds de nombreux cadres qui ont accompagné Abdoulaye Wade. Parmi eux, Boubacar Sall, Talla Sylla, Serigne Diop, Idrissa Seck, Adja Thiané Lo, entre autres responsables politiques. Face à l'interdiction du meeting du Parti démocratique sénégalais (Pds) à Thiès, le 25 février 1988, par le régime du président Abdou Diouf, en tant que leader du mouvement élève et étudiant, membre du Parti africain pour l'indépendance (Pai), Talla Sylla avait répondu à l'appel du combat démocratique du président Abdoulaye Wade.

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Celui-ci avait su convaincre le mouvement élève et étudiant, à travers ses idées, qu'ils avaient le même combat contre le régime de Diouf. Selon Talla Sylla, alors que les leaders de l'opposition avaient été emprisonnés, toutes les écoles et universités fermées, l'état d'urgence décrété, le mouvement élève et étudiant avait décidé de descendre dans les rues de la capitale du rail où se tenait le meeting de Abdou Diouf pour faire face. Élèves, étudiants et jeunes de l'Union pour la jeunesse travailliste (Ujt) du Pds avaient sonné la révolte à Thiès, installant le désordre dans la ville.

Abdoulaye Wade révélateur de cadres politiques

Ce qui avait poussé le président Abdou Diouf a parlé d'une jeunesse malsaine. Pour Meissa Dieng, responsable politique du Pds, cette journée du 26 février 1988 est restée gravée dans sa mémoire, car ils étaient prêts à mourir pour défendre Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade savait choisir ses hommes de confiance dans sa longue marche vers le pouvoir. Parmi eux, Boubacar Sall, qui l'a rejoint en 1976 à la veille du premier congrès du Pds à Kaolack. De 1976 à son rappel à Dieu en 1995, M. Sall a été un élément stratégique dans le dispositif du Pds. Abdoulaye Wade avait su convaincre Sall et avait su compter sur la fidélité de celui qui fut son premier Numéro 2 pendant plusieurs années et ce malgré ses liens de parenté avec le président Abdou Diouf, selon Pape Latyr Ndiaye de l'As. Pour faire triompher les idéaux du secrétaire général du Pds et du libéralisme démocratique, Boubacar Sall, qui fut inspecteur de la coopération, ayant travaillé à l'Oncad de Thiès, a quasiment sacrifié beaucoup de choses.

« Il a été mis en quarantaine en tant que travailleur à l'Oncad du fait de son engagement politique aux côtés de Abdoulaye Wade », selon Mbacké Ndiaye, ancien du Pds. En 1978, il est élu député et occupe le poste stratégique de président du groupe parlementaire libéral, avec 18 députés parmi lesquels Serigne Diop, alors étudiant en droit. En 1988, Idrissa Seck remplace Serigne Diop aux côtés de Abdoulaye Wade. Orateur hors pair, Idrissa Seck a été détecté très tôt par Abdoulaye Wade alors qu'il n'avait que 29 ans, faisant ainsi confiance à la jeunesse, en le nommant directeur de campagne. Après une longue période d'absence, en mars 2000, Idrissa Seck est revenu achever le travail qu'il avait entamé en tant que directeur de campagne du candidat Wade. Me Abdoulaye Wade accéda enfin à la magistrature suprême.