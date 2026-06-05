Tunisie: Démarrage du colloque scientifique international ' Les gens autour du Baron' Rodolphe d'Erlanger

TUNIS — Le colloque scientifique international " Les gens autour du baron " a démarré vendredi matin au Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd. D'une durée de deux jours, cet évènement aborde l'histoire du baron Rodolphe D'Erlanger sous différents angles, alliant architecture, musique, mosaïque et autres domaines d'intérêt liés à son histoire ainsi qu'à son entourage clé.

La session matinale a réuni divers intervenants qui se sont intéressés aux spécificités architecturales du palais Ennejma Ezzahra et à la vie à l'époque où y vivait le baron, ainsi qu'à sa passion pour la musique tunisienne et arabe, et sa contribution à l'organisation du premier congrès de musique arabe au Caire en 1932.

Lors de la première session présidée par Khaled Abid, historien et directeur de l'Institut supérieur de l'histoire contemporaine de Tunisie, l'architecte Fakher Kharrat, spécialiste de la restauration du patrimoine archéologique et historique, a présenté un aperçu des spécificités architecturales du palais Ennejma Ezzahra bâti entre 1912 et 1922 par le baron lui-même.

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La superficie du palais s'étend à lui-seul sur plus de 3 000 mètres2, alors que la superficie totale de l'espace, y compris l'extérieur, est de 7 000 mètres2. Il se distingue par son style andalou au niveau de l'architecture intérieure, avec un design extérieur de style sobre.

Les caractéristiques architecturales de ce palais ont influencé l'architecture de Sidi Bou Said dans son ensemble, puisqu'il a été à l'origine de la généralisation de la couleur bleue pour les portes et du blanc pour les murs, ce qui a été inscrit dans un texte de loi visant à protéger les spécificités culturelles, esthétiques et architecturales de ce village, dont le dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO a été présenté en janvier 2025.

Parmi les aspects intéressants qui ont été abordés, lors de la session matinale du colloque, figure le rôle joué par la baronne Bettina, épouse du Baron dans ses nombreuses activités et oeuvres.

C'est la chercheuse britannique Winkie Williamson, qui se consacre bénévolement à la recherche au CMAM depuis près d'une décennie, qui a évoqué ce rôle, elle-même qui fait aussi office de guide touristique au palais.

Winkie Williamson a retracé la vie du couple à partir des informations qu'elle a recueillies tout au long de ses recherches dans les ouvrages et les documents puisés de la bibliothèque Ennejma Ezzahra.

Elle a évoqué les débuts de leur relation à Rome, qui a démarré en 1897 et s'est poursuivie pendant 35 ans, sachant que la baronne a continué à vivre pendant 29 ans au palais après le décès du Baron en 1932.

Elle a parlé de la santé et de la maladie pulmonaire du baron et de sa fatigue constante. Cet état l'empêcha de mener de nombreuses activités sans soutien ni aide. Williamson a considéré que son épouse, sur laquelle, on ne s'est pas beaucoup attardé lors de la présentation de l'histoire du baron et de ses relations, a joué un rôle central dans ses réalisations, d'autant plus qu'elle maîtrisait trois langues à savoir le français, l'italien et l'anglais, et qu'elle s'intéressait également à la musique et avait une formation musicale.

A propos de la relation du couple qui a eu un portée importante sur l'histoire de la Tunisie, la directrice du CMAM et universitaire spécialisée en recherche musicale, Salwa Ben Hfaied, a soulevé dans son intervention une analyse du roman A New way of life de l'écrivain britannique Robert Hichens, qui était proche du Baron et qui a séjourné à Sidi Bou Said durant les hivers 1927 et 1928. Il résidait à l'époque à « Dar Mohsen », l'actuel siège de la municipalité de Sidi Bou Said, et se rendait régulièrement au palais.

Dans son livre publié en 1942, cet écrivain britannique a relaté son expérience dans deux pays, à savoir la Tunisie et l'Algérie, à travers un style esthétique qui met l'accent sur l'architecture et la décoration des palais, les paysages magnifiques ainsi que la vie culturelle et artistique locale, le tout présenté de manière imagée avec la présentation de personnages et de noms européens.

Quant aux autres interventions de la session d'ouverture, assurées respectivement par Mounir Fendri, ancien professeur d'université spécialiste de l'allemand, Rania Hafny, rédactrice en chef du journal égyptien Al-Ahram, et Mohamed Wahid Khadhraoui, universitaire et expert en communication, elles ont porté sur les coulisses de l'organisation du premier congrès de musique arabe au Caire en 1932.

Les intervenants ont passé en revue ce sujet à travers trois personnalités clés de l'organisation de ce congrès. Il s'agit de l'ethnomusicologue Erich von Hornbostel, qui entretenait des liens avec le baron et a contribué avec lui à la conception et à la préparation du congrès de musique arabe, Mahmoud Hafny, « secrétaire du congrès et directeur artistique », et qui a contribué à sa réalisation ainsi qu'au renforcement des relations entre le baron D'Erlanger et le roi Ahmed Fouad I qui a parrainé cet événement.

Le journal égyptien Al-Ahram a rendu compte congrès à travers une série d'articles relatant l'arrivée des délégations parmi d'autres détails.

Outre le rôle de ces deux personnalités, il a également été question de la fonction centrale de Manoubi Snoussi, considéré comme le bras droit du baron, qui l'a représenté au congrès, en raison de l'impossibilité pour ce dernier d'y assister en raison de son état de santé et qui est d'ailleurs décédé la même année.

Snoussi a contribué à la rédaction des six volumes de l'ouvrage sur la Musique arabe initiés par D'Erlanger et a apporté de nombreuses contributions dans le domaine de la documentation musicale à travers son émission sur les ondes de la RTCI, où il a enregistré 187 émissions qui constituent une référence en matière de documentation musicale, dont 36 ont été gravées sur disques.

Il a été honoré par le CMAM à diverses occasions, notamment par l'organisation d'un colloque scientifique consacré à son oeuvre et par le fait qu'une des salles du centre porte son nom, qui a également été donné à l'une des avenues de la ville de Sidi Bou Said.

Les travaux du colloque se poursuivent lors de cette première journée avec les interventions d'un certain nombre de chercheurs qui ont choisi d'explorer l'histoire du palais et du baron sous divers angles.