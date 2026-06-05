Congo-Brazzaville: Transport urbain - Dix chauffeurs 'champions' bénéficient des véhicules du programme V+ de Gozem

La société de transport Gozem a remis le 4 juin à Brazzaville, en partenariat avec Bank Of Africa-Congo (BOA) et la Cfao Motors, dix véhicules neufs à des chauffeurs sélectionnés suite à leurs performances, dans le cadre de son Programme V+. Une initiative visant à structurer la mobilité tout en favorisant l'inclusion financière et l'entreprenariat local.

Dans son mot de circonstance, Cécilia Kouna, Partnership manager au sein de Gozem, a souligné la portée sociale du projet. « Ce ne sont pas simplement des véhicules qui sont financés, ce sont des familles qui auront davantage de revenus, des entrepreneurs qui pourront développer leurs activités et voir des rêves réalisés », a-t-elle affirmé, avant de remercier chaleureusement BOA Congo pour son rôle de pionnier en tant que première banque à accorder sa confiance aux chauffeurs.

Au nom de BOA Congo, la directrice adjointe d'exploitation, Nadège Kamiga, a justifié l'engagement de la banque par la confiance et la rigueur perçues chez Gozem. « Nous avons accepté de vous accompagner parce qu'on a senti du sourire en vous. Hier, c'était avec BOA Togo, BOA Bénin, aujourd'hui c'est BOA Congo qui devient votre partenaire en financement

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L'un des moments forts de la cérémonie a été le témoignage d'un chauffeur bénéficiaire, Kiossi Kimaka Abhel, qui a levé le voile sur les conditions du programme. Il a expliqué que la sélection a été basée sur les performances et la discipline évaluées chaque semaine, ajoutant que le véhicule est accessible via un contrat de quatre ans d'un montant de 13 millions de FCFA. « L'objectif n'est pas d'avoir le véhicule et s'arrêter, mais de devenir à la longue partenaire de Gozem et entrepreneur », a-t-il précisé.

Le responsable de l'investissement financier chez Gozem, Tresor Codjia, a détaillé le mécanisme du programme. Il a insisté sur la rigueur du processus de sélection incluant l'analyse du taux d'endettement et du KYC des champions. Selon lui, le Programme V+ est un dispositif qui va bien au-delà d'un simple crédit automobile. Il repose également sur un accompagnement structuré intégrant une assurance tous risques pendant toute la durée du contrat ; une analyse rigoureuse des dossiers ainsi qu'un suivi de la performance des bénéficiaires.

Pour sa part, le manager de Gozem-Brazzaville, Epiphane Goka, a invité les chauffeurs à voir plus grand. « Vous êtes des futurs entrepreneurs. Je ne vois pas qu'une voiture, vous pouvez en avoir trois, quatre, cinq », a-t-il indiqué.

À travers ce programme, Gozem ambitionne de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs du transport urbain. Dans cette optique, l'entreprise prévoit d'accompagner progressivement les chauffeurs les plus performants vers la gestion de plusieurs véhicules, créant ainsi de nouvelles opportunités d'emplois à Brazzaville et à Pointe-Noire.