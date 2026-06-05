Soudan: Le Premier ministre inaugure les stations électriques de Soba et de Bant

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, a inauguré jeudi les stations électriques de Soba et de Bant, d'une capacité de 150 Méga Volts-ampères, après leur réhabilitation par la Compagnie holding soudanaise d'électricité , en présence du ministre de l'Énergie, ingénieur Al-Mutasim Ibrahim, du directeur général de la compagnie, ingénieur Abdalla Ahmed, ainsi que de plusieurs directeurs des compagnies et de départements du ministère.

Le Premier ministre a souligné les efforts sérieux par le gouvernement de l'espoir pour fournir les services aux citoyens.

De son côté, le ministre de l'Énergie a souligné les efforts sérieux déployés par son ministère pour améliorer les services d'électricité et réduire les coupures grâce à la mise en service de ces stations.

Le ministre a annoncé l'augmentation de la capacité de production d'électricité de 3, 400 mégawatts actuellement à environ de 6, 000 mégawatts, soulignant que le ministère s'efforce d'attirer les investissements étrangers dans le domaine des énergies alternatives et de construire des stations.

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De son côté, le directeur de la Direction Générale de l'opération et de la maintenance, ingénieur Al-Walid Kabashi, a expliqué que la station de Soba comble le déficit résultant de la destruction des stations de Khartoum et de khartoum nord et qu'elle comprend trois grands transformateurs d'une capacité de 150 Megavolt Ampères.

Par ailleurs, le Premier ministre a inspecté le fonctionnement de la station de transformation de Bant.