Ile Maurice: Le syndicaliste Haniff Peerun plaide pour une refonte des consultations pré-budgétaires

À l'approche de la présentation du Budget 2026-2027, le Mauritius Labour Congress (MLC) appelle à un changement de méthode dans les consultations pré-budgétaires.

Lors d'une rencontre avec la presse tenue à son siège social à Port-Louis, hier, son président, Haniff Peerun, a estimé que l'exercice actuel a montré ses limites et ne répond plus aux attentes du mouvement syndical.

Selon lui, les consultations organisées chaque année par le gouvernement suivent un schéma répétitif qui ne débouche que rarement sur des résultats concrets : «Chaque année, le gouvernement invite le mouvement syndical et les forces vives du pays à soumettre des propositions en vue du Budget. Mais, dans la pratique, ces propositions sont rarement mises en oeuvre.»

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Pour le président du MLC, il est temps d'inverser l'approche. Il suggère que le gouvernement présente d'abord les grandes mesures qu'il envisage d'inclure dans le Budget, permettant ainsi aux partenaires sociaux de réagir et d'apporter leurs observations avant leur mise en application. «Cela permettrait d'éviter les mauvaises surprises, comme l'année dernière avec la décision de repousser l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse.» Haniff Peerun est d'avis qu'une consultation plus approfondie avec les syndicats aurait permis d'explorer d'autres pistes. Il évoque notamment la possibilité d'un système plus flexible, tenant compte des revenus des bénéficiaires.

Le dirigeant syndical a également insisté sur l'urgence de soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités. Dans un contexte marqué par la hausse continue du coût de la vie, le MLC réclame l'introduction d'une allocation intérimaire destinée à l'ensemble des salariés ainsi qu'aux pensionnés.

Selon lui, l'augmentation des prix des produits de consommation courante, combinée aux dépenses liées à l'électricité et à d'autres services essentiels, exerce une pression croissante sur les ménages : «Il y a une véritable érosion du pouvoir d'achat. Les prix augmentent constamment alors que les revenus peinent à suivre.»

Haniff Peerun ajoute que la dépréciation de la roupie contribue à fragiliser davantage la situation financière des familles. Il plaide ainsi pour des mécanismes permettant de mieux protéger les revenus face aux fluctuations économiques.

Par ailleurs, le président du MLC a dénoncé ce qu'il considère comme une inégalité de traitement entre certains retraités du secteur parapublic et d'autres employés bénéficiant des recommandations du Pay Research Bureau. Il cite notamment le cas des employés du Service diocésain de l'éducation catholique qui contribuent à leur pension durant leur carrière mais qui, selon lui, ne bénéficieraient pas des mêmes avantages que d'autres catégories de retraités, notamment en ce qui concerne le treizième mois et la compensation salariale annuelle.

Estimant qu'une enquête est nécessaire pour faire toute la lumière sur cette situation, Haniff Peerun affirme avoir déjà porté ce dossier à l'attention du ministre du Travail, Reza Uteem. Il dit espérer que cette question soit examinée dans les plus brefs délais.