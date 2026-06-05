Ile Maurice: Michael Jackson - Deux regards sur le «Roi de la pop»

Dans le cadre de la fête des Mères, La Sentinelle a offert à ses employés, le 28 mai, une séance de cinéma au Mciné de Trianon pour découvrir le biopic «Michael».

Outre le film sur grand écran, cette semaine, les passionnés peuvent également prolonger l'expérience avec «Michael Jackson: The Verdict», nouvelle docu-série disponible sur Netflix. Quelle différence entre ces deux films ? Nous t'en parlons.

Une séance de ciné pour les mamans

Quelques jours avant la fête des Mères, les employés de La Sentinelle ont eu droit à une sortie spéciale au Mciné de Trianon. Au programme : Michael, le film événement consacré à la vie de Michael Jackson, l'une des plus grandes icônes de l'histoire de la musique. Cette projection a permis aux spectateurs de redécouvrir le parcours extraordinaire d'un artiste, qui a marqué plusieurs générations grâce à ses chansons, ses chorégraphies et son style unique. Plus de 15 ans après sa disparition, le «Roi de la pop» continue de fasciner le public à travers le monde.

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Portrait d'un artiste hors norme

Le biopic Michael était l'un des films musicaux les plus attendus mais également le plus controversé de ces dernières années. Réalisé par Antoine Fuqua, il retrace les grandes étapes de la vie de Michael Jackson, depuis ses débuts au sein des Jackson 5 jusqu'à son ascension fulgurante vers la célébrité mondiale. Les spectateurs y retrouvent les moments marquants de sa carrière ainsi que la création de certains de ses plus grands succès. Le film met particulièrement en avant son talent exceptionnel et son influence sur l'industrie musicale. Des titres comme Billie Jean, Beat It, Thriller ou encore Smooth Criminal continuent aujourd'hui encore à être écoutés par des millions de personnes.

À travers des performances musicales et une reconstitution soignée de plusieurs concerts mythiques, Michael plonge les spectateurs dans l'univers de l'artiste et rappelle pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands entertainers de tous les temps. Le rôle principal est tenu par le neveu de Michael Jackson, Jaafar Jackson. Le film a connu une production compliquée avec plusieurs reports, des reshoots coûteux et des problèmes juridiques liés aux allégations d'abus sexuels visant Michael Jackson. Certains ont adoré le film, tandis que d'autres soulèvent ces manquements. «J'ai beaucoup aimé la performance de Jaafar. J'ai cru voir Michael Jackson», explique Monique, tandis que Serge, grand fan de Michael Jackson souligne, déçu : «Il y a certains passages que je m'attendais à voir mais qui n'y étaient pas.»

Une légende qui continue de passionner

Ce qui frappe avec Michael Jackson, c'est sa capacité à traverser les époques. Les jeunes qui n'étaient même pas nés lors de ses plus grands succès connaissent pourtant ses chansons et ses célèbres pas de danse. Son fameux moonwalk, réalisé pour la première fois à la télévision en 1983, reste l'un des gestes les plus célèbres de l'histoire du spectacle. Son influence se retrouve encore aujourd'hui chez de nombreux chanteurs et danseurs. Le succès du biopic montre que l'intérêt du public pour son histoire reste intact. Pour beaucoup de fans, le film est l'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours exceptionnel d'un artiste, qui a révolutionné la musique pop.

Une autre facette avec «Michael Jackson: The Verdict»

Mais l'histoire de Michael Jackson ne se limite pas à sa carrière musicale. Cette semaine, Netflix propose également Michael Jackson: The Verdict, une docu-série en trois épisodes, qui s'intéresse à l'un des chapitres les plus controversés de sa vie. Réalisée par Nick Green et produite par Candle True Stories pour Netflix, la série promet de revenir sur le procès de Michael Jackson en 2005, à travers les témoignages de personnes qui étaient présentes dans la salle d'audience, notamment des jurés, des journalistes et d'autres acteurs du dossier.

En effet, le «Roi de la pop» avait été au centre de plusieurs accusations graves, notamment des allégations d'abus sur mineurs. Contrairement au biopic, qui met l'accent sur l'artiste et son parcours, ce documentaire adopte une approche plus journalistique. Il cherche à analyser les événements qui ont conduit au procès ainsi que les débats qui continuent d'entourer le personnage de Michael Jackson aujourd'hui.

Les réalisateurs expliquent notamment que le procès n'avait pas été filmé à l'époque, ce qui avait laissé une grande place aux interprétations et aux commentaires médiatiques. La série tente donc de revenir sur les faits à partir des témoignages de ceux qui ont vécu cette affaire de près. Avant même sa sortie, cette docu-série fait parler d'elle car certains fans de Michael Jackson considèrent qu'elle ravive inutilement les accusations, malgré l'acquittement du chanteur, tandis que d'autres estiment que ce documentaire permet de revisiter une affaire qui continue de diviser l'opinion publique.

Deux oeuvres, deux visions

Si les deux productions parlent de la même personne, elles offrent des perspectives très différentes. Le film Michael célèbre avant tout l'artiste, son génie musical et son impact culturel. Il invite les spectateurs à découvrir les coulisses d'une carrière hors du commun. Michael Jackson: The Verdict, de son côté, s'intéresse davantage à l'homme derrière la célébrité et aux controverses qui ont marqué sa vie. Le documentaire aborde un sujet plus complexe et pousse le public à réfléchir aux différentes facettes de son héritage.

À voir pour se faire sa propre opinion

Entre le grand spectacle du cinéma et l'analyse documentaire proposée par Netflix, les amateurs de musique et de culture populaire ont de quoi nourrir leur curiosité. Ces deux productions rappellent qu'une personnalité aussi célèbre que Michael Jackson continue de susciter admiration, débats et interrogations. Une chose est certaine : plus de 40 ans après ses premiers succès, le «Roi de la pop» reste une figure incontournable de l'histoire de la musique, capable de faire parler de lui au-delà de la scène.

Le savais-tu? : Bien plus qu'un surnom

On l'appelle le «Roi de la pop» parce qu'il a tout simplement dominé la musique pop à l'échelle mondiale pendant plusieurs décennies, avec une influence énorme sur la culture musicale. Les chiffres parlent d'euxmêmes : des albums comme Thriller ont battu tous les records de vente, et Michael Jackson reste, à ce jour, l'un des artistes les plus vendus de tous les temps. Mais ce n'est pas seulement une question de ventes. Michael Jackson a aussi révolutionné la manière de faire de la musique pop. Il a transformé les clips en véritables mini-films, avec une mise en scène très ambitieuse (Thriller, Bad, Smooth Criminal).

À une époque où les clips étaient encore assez simples, lui en a fait un art à part entière. Sur scène, il a imposé un style unique : chorégraphies ultra-précises, énergie spectaculaire, et des mouvements devenus iconiques comme le moonwalk, qui a marqué des générations. Beaucoup d'artistes après lui se sont inspirés de sa manière de se produire sur scène. Enfin, son impact dépassait la musique : mode, danse, production, marketing, il a influencé toute l'industrie du divertissement. C'est cette combinaison de succès commercial, d'innovation artistique et d'influence mondiale, qui lui a valu ce surnom. Il ne s'agit pas d'un titre officiel mais d'une reconnaissance collective : pendant longtemps, dans la pop mondiale, personne n'a vraiment fait aussi fort que lui.