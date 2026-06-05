Ile Maurice: Athlétisme - Place au spectacle ce week-end à Côte-d'Or

Evénement phare du calendrier 2026 de l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA), les Southern African Confederation of Athletics (SACA) Championships, réservés aux athlètes des catégories U18 et U20, se tiendront sur deux jours, les samedi 6 et dimanche 7, au complexe sportif national de Côted'Or.
Au total, ce sont 11 pays qui ont confirmé leur participation à cette compétition qui servira de tremplin pour les prochains Championnats du monde d'athlétisme juniors.
La présence des meilleurs jeunes Africains venant des pays d'Afrique australe vient confirmer que ces SACA Championships, soit les championnats d'Afrique australe, demeurent une plate-forme essentielle pour ces pays afin de promouvoir le développement de leurs sportifs. Nul doute que certains jeunes athlètes espèrent également réaliser les minima pour les prochains Championnats du monde d'athlétisme juniors qui se dérouleront en août aux États-Unis.
Les tenues officielles de la délégation mauricienne pour ces championnats.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Au niveau des pays participants, l'on retrouvera ainsi les étoiles montantes de l'athlétisme africain venant du Botswana, de la Namibie, du Zimbabwe, du Lesotho, de l'Eswatini, des Seychelles, de la Zambie, de l'île de la Réunion, des Comores, de Madagascar et de Maurice. Ces championnats verront ces athlètes s'affronter sur 52 disciplines d'athlétisme sur deux jours.
Le programme U18 comprendra ainsi 26 épreuves, 13 pour les hommes et 13 pour les femmes, tandis que le programme U20 comprend aussi 26 épreuves, avec seulement 12 pour les hommes et 12 pour les femmes et 2 épreuves mixtes.
Dominique Filleul, président du comité d'organisation, a dévoilé le polo des officiels pour cette compétition.
Après de bons résultats décrochés lors des récents championnats de Maurice jeunes ainsi que lors des matches les opposant aux îles voisines, les meilleurs jeunes athlètes mauriciens sont fin prêts à défendre le quadricolore mauricien sur leur sol. L'opposition africaine promet toutefois d'être rude avec la présence de véritables stars de l'athlétisme mondial, à l'instar du Zambien Muzala Samukonga, médaillé de bronze au 400m lors des derniers Jeux olympiques.
La sélection mauricienne
U20
Filles
100m/200m : Chloe Alexandrine
400m : Marine Cheong See
800m/1500m : Nathanaelle Duval/Nia Keeling
400mh : Loriana Legallant
Longueur : Mansinee Noksheedah
Garçons
100m : Aaron Fong Leong
200m : Ulrich Mercure
400m : Terrence Augustin
800m/1500m : Yesh Bonomally Ram
110m/400mh : Hazell Seedoo
Longueur : Hensley Perrine
Hauteur : Yanis Soneah Naiko
U18
Filles
100m : Oceane Chrétien
200m : Liza Désiré/Oceane Chrétien
400m : Ella Subarayadu
Hauteur : Ella Subarayadu/ Liza Désiré
Garçons
100m : Romain Gellé
200m : Denroy Speville
400m : Lucas Soogree
800m : Jonah Nullatamby
1500m : Logan Malbrook
110m/400m : Brice Tailly
Longueur : Orion Rosette
Hauteur : Wivans Louise
Poids : Samuel Fleur
Javelot : Nehemie Clair/Samuel Fleur