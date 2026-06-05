Ile Maurice: Athlétisme - Place au spectacle ce week-end à Côte-d'Or

Evénement phare du calendrier 2026 de l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA), les Southern African Confederation of Athletics (SACA) Championships, réservés aux athlètes des catégories U18 et U20, se tiendront sur deux jours, les samedi 6 et dimanche 7, au complexe sportif national de Côted'Or.

Au total, ce sont 11 pays qui ont confirmé leur participation à cette compétition qui servira de tremplin pour les prochains Championnats du monde d'athlétisme juniors.

La présence des meilleurs jeunes Africains venant des pays d'Afrique australe vient confirmer que ces SACA Championships, soit les championnats d'Afrique australe, demeurent une plate-forme essentielle pour ces pays afin de promouvoir le développement de leurs sportifs. Nul doute que certains jeunes athlètes espèrent également réaliser les minima pour les prochains Championnats du monde d'athlétisme juniors qui se dérouleront en août aux États-Unis.

Les tenues officielles de la délégation mauricienne pour ces championnats.

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Au niveau des pays participants, l'on retrouvera ainsi les étoiles montantes de l'athlétisme africain venant du Botswana, de la Namibie, du Zimbabwe, du Lesotho, de l'Eswatini, des Seychelles, de la Zambie, de l'île de la Réunion, des Comores, de Madagascar et de Maurice. Ces championnats verront ces athlètes s'affronter sur 52 disciplines d'athlétisme sur deux jours.

Le programme U18 comprendra ainsi 26 épreuves, 13 pour les hommes et 13 pour les femmes, tandis que le programme U20 comprend aussi 26 épreuves, avec seulement 12 pour les hommes et 12 pour les femmes et 2 épreuves mixtes.

Dominique Filleul, président du comité d'organisation, a dévoilé le polo des officiels pour cette compétition.

Après de bons résultats décrochés lors des récents championnats de Maurice jeunes ainsi que lors des matches les opposant aux îles voisines, les meilleurs jeunes athlètes mauriciens sont fin prêts à défendre le quadricolore mauricien sur leur sol. L'opposition africaine promet toutefois d'être rude avec la présence de véritables stars de l'athlétisme mondial, à l'instar du Zambien Muzala Samukonga, médaillé de bronze au 400m lors des derniers Jeux olympiques.

La sélection mauricienne

U20

Filles

100m/200m : Chloe Alexandrine

400m : Marine Cheong See

800m/1500m : Nathanaelle Duval/Nia Keeling

400mh : Loriana Legallant

Longueur : Mansinee Noksheedah

Garçons

100m : Aaron Fong Leong

200m : Ulrich Mercure

400m : Terrence Augustin

800m/1500m : Yesh Bonomally Ram

110m/400mh : Hazell Seedoo

Longueur : Hensley Perrine

Hauteur : Yanis Soneah Naiko

U18

Filles

100m : Oceane Chrétien

200m : Liza Désiré/Oceane Chrétien

400m : Ella Subarayadu

Hauteur : Ella Subarayadu/ Liza Désiré

Garçons

100m : Romain Gellé

200m : Denroy Speville

400m : Lucas Soogree

800m : Jonah Nullatamby

1500m : Logan Malbrook

110m/400m : Brice Tailly

Longueur : Orion Rosette

Hauteur : Wivans Louise

Poids : Samuel Fleur

Javelot : Nehemie Clair/Samuel Fleur