Ile Maurice: Un deuxième cas local de Mpox confirmé

Un deuxième cas local de Mpox vient d'être confirmé dans le pays.

Il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années, de nationalité malgache, établie sur l'île depuis deux ans et actuellement prise en charge à l'hôpital de Souillac.

Elle a été identifiée grâce à l'exercice de contact tracing lancé à la suite du premier cas confirmé jeudi, celui d'un retraité suisse de 64 ans, actuellement en isolement à l'hôpital du Nord. Les tests ont établi qu'elle avait été en contact avec ce dernier.

Depuis le début de l'année, Maurice compte désormais quatre cas de Mpox au total.