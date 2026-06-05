Ile Maurice: Prageena Jootun, 23 ans, retrouvée morte, son concubin interpellé

5 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine Aurélio Prudence

Une jeune femme a été retrouvée morte ce matin, vendredi 5 juin, à son domicile de la rue Ruthworth, aux Salines. Son concubin a été arrêté. Une autopsie est prévue ce soir.

Prageena Jootun n'avait que 23 ans. Ce vendredi matin, elle a été retrouvée sans vie au domicile qu'elle partageait avec son concubin à Bain-des-Dames. Mavin Changia, 29 ans, a été interpellé par la police et est désigné comme principal suspect dans cette affaire de meurtre présumé.

Selon des riverains, une dispute aurait éclaté tôt dans la matinée. «C'est une routine», confient certains voisins, qui ne s'attendaient pas à ce que la situation bascule aussi brutalement.

Un proche de la victime affirme que Mavin Changia se serait déjà montré violent à plusieurs reprises par le passé. Selon cette même source, il serait également connu des services de police.

La police de Bain-des-Dames a ouvert une enquête. Une autopsie est programmée ce soir afin de déterminer les causes exactes du décès.

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