Ethiopie: Le projet Riverside d'Addis-Abeba stimule le renouveau urbain et la création d'emplois - PM Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a décrit le projet de développement des berges d'Addis-Abeba comme une initiative de rénovation urbaine transformatrice qui remodèle la capitale, crée des opportunités d'emploi et favorise le développement durable.

Il a déclaré qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple projet d'embellissement des berges, le décrivant comme un programme global de transformation urbaine qui redéfinit le paysage urbain tout en créant des emplois et en développant les opportunités économiques.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a noté que le projet s'étend sur le corridor Entoto-Peacock et le corridor Entoto-Kebena, jusqu'à 50 mètres au-delà des berges.

Il a indiqué que cette initiative crée des corridors verts, des espaces publics de rassemblement, des allées piétonnes, des installations récréatives et des zones commerciales qui contribuent à la modernisation de la ville.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'impact du projet dépasse le simple cadre des infrastructures physiques, a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que ce projet avait créé des milliers d'emplois dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie, de l'aménagement paysager, de la logistique et les secteurs connexes, tout en offrant de nouvelles perspectives commerciales aux entreprises, fournisseurs et prestataires de services locaux.

Le Premier ministre a souligné que la conception et la mise en oeuvre d'une grande partie du projet avaient été réalisées par des professionnels éthiopiens, témoignant ainsi de l'expertise croissante du pays en matière d'urbanisme, de développement des infrastructures et de gestion de projets.

Le Premier ministre Abiy a également souligné les avantages environnementaux de cette initiative, notant que des zones autrefois utilisées comme décharges et sujettes aux inondations ont été transformées en espaces publics plus propres, plus verts et plus sains.

Les communautés le long des berges devraient bénéficier de conditions environnementales améliorées et d'infrastructures publiques renforcées, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a déclaré que l'intégration des infrastructures commerciales aux espaces publics et environnementaux illustre comment le développement économique et la restauration écologique peuvent se compléter.

Décrivant le projet comme un investissement à long terme pour l'avenir de la ville, le Premier ministre Abiy a affirmé que l'Initiative de développement des berges contribue à bâtir une Addis-Abeba plus verte, plus connectée, économiquement dynamique et centrée sur les citoyens pour les générations futures.