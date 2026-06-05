Ethiopie: Restitution d'objets du patrimoine religieux éthiopien par l'Italie

Addis Ababa — Une collection d'objets du patrimoine religieux éthiopien, conservée pendant des décennies par une famille italienne, a été officiellement restituée à l'Éthiopie.

Cette restitution marque une nouvelle étape importante dans les efforts continus de l'Éthiopie pour récupérer ses trésors historiques et culturels à l'étranger.

Dans son communiqué de presse transmis à l'ENA, l'ambassade d'Éthiopie à Rome a indiqué que ces objets avaient été conservés pendant de nombreuses années par la famille de Lorenzo Bossi, un ressortissant italien résidant à Rome.

La cérémonie de remise a marqué la restitution officielle des objets religieux au gouvernement éthiopien.

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L'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Demitu Hambisa, a exprimé sa gratitude à Lorenzo Bossi et à ses collaborateurs pour leur engagement et leur contribution au rapatriement de ces objets.

L'ambassade a indiqué que des représentants d'institutions religieuses basées en Italie, ainsi que des dirigeants de la communauté de la diaspora éthiopienne à Rome, avaient assisté à la cérémonie.

Les participants se sont félicités de la restitution de ces objets historiques et ont exprimé leur gratitude à toutes les personnes et organisations qui ont contribué à faciliter leur rapatriement.

L'ambassade a souligné que la restitution de ces objets constituait une nouvelle étape importante dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour préserver son riche patrimoine culturel et religieux et veiller à ce que les objets d'importance historique soient restitués à leur pays d'origine.

Il semblerait que ce rapatriement témoigne également d'une coopération internationale croissante en matière de protection du patrimoine culturel et de lutte contre le déplacement historique d'objets de grande valeur.